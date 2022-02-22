https://arabic.sputniknews.com/20220222/رشوان-توفيق-يحضر-زفاف-فنانة-مشهورة-في-أول-ظهور-بعد-تعافيه-من-كورونا-صور-1059001783.html

رشوان توفيق يحضر زفاف فنانة مشهورة في أول ظهور بعد تعافيه من كورونا... صور

رشوان توفيق يحضر زفاف فنانة مشهورة في أول ظهور بعد تعافيه من كورونا... صور

شهد حفل زفاف فنانة مصرية حضور الفنان رشوان توفيق، في أول ظهور له بعد تعافيه من فيروس ‏‏"كورونا".‏ 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T14:33+0000

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وحرص توفيق على حضور زفاف الفنانة، دنيا عبد العزيز، إلى أحد أشهر مهندسي العمارة.وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لرشوان توفيق وهو يهنئ دنيا عبد العزيز بزفافها.وحضر حفل زفاف دنيا عبد العزيز العديد من الفنانين المصريين، من أبرزهم محمود حميدة ومحمد الشقنقيري ودنيا فؤاد وسيمون.وفي الشهر الماضي، أعلنت ابنة الفنان، رشوان توفيق، عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏وقالت الإعلامية، هبة رشوان، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إن والدها (88 عاما) كان مع حاضرا لندوة وبصحبته الفنانة المصرية، مديحة حمدي، التي أعلنت هي الأخرى إصابتها بالفيروس التاجي، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.ولفتت إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يصاب بها رشوان توفيق بفيروس "كورونا"، بعد إصابته الأولى قبل 6 أشهر، وتحديدا في عيد الأضحى.وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دعت رشوان توفيق للإعلان عن جائزة أفضل ممثل رئيسي في حفل ختام دورتها للعام الماضي، تقديرا لمشواره الفني الطويل.

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