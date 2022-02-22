https://arabic.sputniknews.com/20220222/رغم-إسقاط-شرعيته-من-قبل-البرلمان-الدبيبة-تعهد-بإجراء-انتخابات-برلمانية-بحلول-حزيران-المقبل-1058999371.html
رغم إسقاط شرعيته من قبل البرلمان... الدبيبة تعهد بإجراء انتخابات برلمانية بحلول حزيران المقبل
رغم إسقاط شرعيته من قبل البرلمان... الدبيبة تعهد بإجراء انتخابات برلمانية بحلول حزيران المقبل
تناقش الحلقة تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، بإجراء الانتخابات في بلاده في شهر يونيو\حزيران المقبل، ورفضه لسياسة المراحل... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T13:50+0000
2022-02-22T13:50+0000
2022-02-22T13:59+0000
راديو
بانوراما
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رغم إسقاط شرعيته من قبل البرلمان... الدبيبة تعهد بإجراء انتخابات برلمانية بحلول حزيران المقبل
رغم إسقاط شرعيته من قبل البرلمان... الدبيبة تعهد بإجراء انتخابات برلمانية بحلول حزيران المقبل
وكان مجلس النواب الليبي صوت مؤخراً، على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، الذي رفض بدوره القرار، وأكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.الإعلامي الليبي، علي الكاسح، قال لـ "بانوراما"كما حذر الكاسح، من أن "العودة لازدواجية السلطة في البلاد، قد تؤدي إلى الاحتكام للسلاح".إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
رغم إسقاط شرعيته من قبل البرلمان... الدبيبة تعهد بإجراء انتخابات برلمانية بحلول حزيران المقبل
13:50 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 13:59 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
تناقش الحلقة تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، بإجراء الانتخابات في بلاده في شهر يونيو\حزيران المقبل، ورفضه لسياسة المراحل الانتقالية.
وكان مجلس النواب الليبي صوت مؤخراً، على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، الذي رفض بدوره القرار، وأكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
الإعلامي الليبي، علي الكاسح، قال لـ "بانوراما
"
إن "دخول الأوضاع في ليبيا مرحلة جديدة من الأزمات يعبر عن فشل كل محاولات التفاهم السياسي"، مؤكدًا أن "كل المؤشرات تشير إلى غياب رغبة داخلية وخارجية بحل الأزمة، وإنما بإدارتها".
كما حذر الكاسح، من أن "العودة لازدواجية السلطة في البلاد، قد تؤدي إلى الاحتكام للسلاح".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...
التفاصيل في الملف الصوتي...