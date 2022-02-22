https://arabic.sputniknews.com/20220222/روسيا-تعلن-اعتزامها-إجلاء-موظفي-سفارتها-لدى-أوكرانيا-في-المستقبل-القريب-1059014671.html

روسيا تعلن اعتزامها إجلاء موظفي سفارتها لدى أوكرانيا

روسيا تعلن اعتزامها إجلاء موظفي سفارتها لدى أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن موسكو ستجلي موظفي سفارتها من أوكرانيا في أقرب وقت. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T17:39+0000

2022-02-22T17:39+0000

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وأضافت الوزارة في بيان، أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أولويتنا الأولى هي رعاية الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة والقنصليات العامة". وأكدت أن "القيادة الروسية قررت إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا حفاظا على حياتهم وسلامتهم".وأوضحت أن "القرار سيتم تنفيذه في أقرب وقت".يأتي ذلك تزامنا مع إعلان رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، اليوم، أن المجلس وافق بالإجماع على استخدام الجيش الروسي خارج أراضي البلاد.كما أشار نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، إلى أن الوضع في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين صعب للغاية، ويميل إلى التدهور، مؤكدا أنه يجب على روسيا حماية سكان تلك المناطق، خصوصا أن الكثير منهم من مواطني روسيا.وبدوره، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تعليقه على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، إن "اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة لقد اعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".ونوه الرئيس الروسي إلى أن "أفضل حل هو رفض سلطات كييف الحالية الانضمام إلى الناتو والالتزام بالحياد".وفي المقابل، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف لديه أكثر من 100 طائرة مقاتلة على أهبة الاستعداد، مشيرا إلى أن "روسيا لا تزال تخطط للهجوم على أوكرانيا ونرى المزيد من حشد القوات".وأشار إلى أن "اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك كجمهوريتين مستقلتين، يزيد من خطورة الوضع".

https://arabic.sputniknews.com/20220222/الناتو-لدينا-أكثر-من-100-طائرة-مقاتلة-على-أهبة-الاستعداد-1059012386.html

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