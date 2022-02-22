https://arabic.sputniknews.com/20220222/روسيا-تملك-ما-يحميها-من-صواريخ-مستقبلية-أمريكية-1058989860.html
روسيا تملك ما يحميها من صواريخ مستقبلية أمريكية
روسيا تملك ما يحميها من صواريخ مستقبلية أمريكية
تستمر روسيا في نشر محطات الرادار الجديدة من طراز "فورونيج" في أراضيها. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T10:53+0000
2022-02-22T10:53+0000
2022-02-22T10:53+0000
روسيا
رصد عسكري
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وتتلخص وظيفة محطة الرادار "فورونيج" في اكتشاف صواريخ تشن هجوما على روسيا. وصرح رئيس مركز الإنذار بالهجوم الصاروخي، العقيد سيرغي سوتشكوف، بأن روسيا تتحول للاعتماد على محطات الرادار "فورونيج" ضمن شبكة الإنذار المبكر بالهجوم الصاروخي، ويجب أن تُنجز التحول قبل عام 2030. وصرح الخبير يوري كنوتوف، وهو مدير متحف قوات الدفاع الجوي في موسكو، بأن محطات الرادار "فورونيج" التي لا يتوقف مخترعوها عن تطويرها، ستتيح لروسيا رصد كل نقطة في المجال الجوي.وأوضح الخبير أن محطات الرادار الأرضية تحصل على إحداثيات الصواريخ البالستية المنطلقة نحو روسيا من الأقمار الصناعية، وتبدأ تتعقبها تمهيدا لإطلاق الصاروخ الاعتراضي الذي سيدمر الهدف.وستؤدي محطات الرادار "فورونيج" عملها بالتنسيق مع الصواريخ الجديدة المضادة للأهداف الجوية "إس-500، وهي صواريخ قادرة على تدمير الرؤوس الحربية المدمرة للصواريخ المهاجمة.وأشار الخبير إلى أن روسيا تلجأ إلى استخدام محطات الرادار الجديدة وتقوم بتطوير أنظمة الأسلحة الدفاعية توطئة للتعامل مع صواريخ بالستية جديدة يمكن أن تظهر في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2030. ومن أجل رصدها تتحول روسيا لاستخدام محطات الرادار الجديدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
روسيا تملك ما يحميها من صواريخ مستقبلية أمريكية
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تستمر روسيا في نشر محطات الرادار الجديدة من طراز "فورونيج" في أراضيها.
وتتلخص وظيفة محطة الرادار "فورونيج" في اكتشاف صواريخ تشن هجوما على روسيا. وصرح رئيس مركز الإنذار بالهجوم الصاروخي، العقيد سيرغي سوتشكوف، بأن روسيا تتحول للاعتماد على محطات الرادار "فورونيج" ضمن شبكة الإنذار المبكر بالهجوم الصاروخي، ويجب أن تُنجز التحول قبل عام 2030. وصرح الخبير يوري كنوتوف، وهو مدير متحف قوات الدفاع الجوي في موسكو
، بأن محطات الرادار "فورونيج" التي لا يتوقف مخترعوها عن تطويرها، ستتيح لروسيا رصد كل نقطة في المجال الجوي.
وأوضح الخبير أن محطات الرادار الأرضية تحصل على إحداثيات الصواريخ البالستية المنطلقة نحو روسيا من الأقمار الصناعية، وتبدأ تتعقبها تمهيدا لإطلاق الصاروخ الاعتراضي الذي سيدمر الهدف.
وستؤدي محطات الرادار "فورونيج" عملها بالتنسيق مع الصواريخ الجديدة المضادة للأهداف الجوية "إس-500، وهي صواريخ قادرة على تدمير الرؤوس الحربية المدمرة للصواريخ المهاجمة.
وأشار الخبير إلى أن روسيا تلجأ إلى استخدام محطات الرادار الجديدة وتقوم بتطوير أنظمة الأسلحة الدفاعية توطئة للتعامل مع صواريخ بالستية جديدة يمكن أن تظهر في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2030. ومن أجل رصدها تتحول روسيا لاستخدام محطات الرادار الجديدة.