https://arabic.sputniknews.com/20220222/زاخاروفا-ترد-على-بوريل-بشأن-عدم-تمكن-الروس-من-التسوق-في-ميلانو-بعد-العقوبات-1059023530.html

زاخاروفا ترد على بوريل بشأن عدم تمكن الروس من التسوق في ميلانو بعد العقوبات

زاخاروفا ترد على بوريل بشأن عدم تمكن الروس من التسوق في ميلانو بعد العقوبات

ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا على تغريدة نشرها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، والتي أدعى فيها أن... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T21:49+0000

2022-02-22T21:49+0000

2022-02-22T21:49+0000

تغطية أحداث دونباس

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1058696400_0:157:2592:1615_1920x0_80_0_0_04e9e7c5396ca45c9a61152113201056.jpg

وقال بوريل، في تغريدة نشرها على "تويتر" في وقت لاحق من الإعلان عن العقوبات، وتداولها الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي قبل حذفها من حسابه، "لا مزيد من التسوق في ميلانو والحفلات في سان تروبيه"، على حد زعمه.وأشارت زخاروفا إلى أن "بوريل لم يدعم أبدا آباء الأطفال الذين ماتوا في دونباس، ولم يطالب كييف بكبح جماح القوميين".وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "نحن الآن نفهم السبب (عدم دعم الأطفال في دونباس): التسوق والحفلات هما ما يثير اهتمامكم حقا".وتساءلت زاخاروفا أيضًا عما إذا كان من الطبيعي أن يفرح مسؤول أوروبي بأن اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيتكبد خسائر؟.وأعلن بوريل، اليوم، أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا تستهدف 351 نائبا برلمانيا و27 فردا وكيانات قانونية أخرى.وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا إذا تم تصعيد النزاع.وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "نحن في لحظة بالغة الخطورة بالنسبة لأوروبا".

https://arabic.sputniknews.com/20220218/زاخاروفا-جهاز-المخابرات-الأمريكي-أثبت-فشله-1058795812.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم