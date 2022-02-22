https://arabic.sputniknews.com/20220222/زاخاروفا-ترد-على-بوريل-بشأن-عدم-تمكن-الروس-من-التسوق-في-ميلانو-بعد-العقوبات-1059023530.html
زاخاروفا ترد على بوريل بشأن عدم تمكن الروس من التسوق في ميلانو بعد العقوبات
زاخاروفا ترد على بوريل بشأن عدم تمكن الروس من التسوق في ميلانو بعد العقوبات
ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا على تغريدة نشرها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، والتي أدعى فيها أن... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T21:49+0000
2022-02-22T21:49+0000
2022-02-22T21:49+0000
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وقال بوريل، في تغريدة نشرها على "تويتر" في وقت لاحق من الإعلان عن العقوبات، وتداولها الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي قبل حذفها من حسابه، "لا مزيد من التسوق في ميلانو والحفلات في سان تروبيه"، على حد زعمه.وأشارت زخاروفا إلى أن "بوريل لم يدعم أبدا آباء الأطفال الذين ماتوا في دونباس، ولم يطالب كييف بكبح جماح القوميين".وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "نحن الآن نفهم السبب (عدم دعم الأطفال في دونباس): التسوق والحفلات هما ما يثير اهتمامكم حقا".وتساءلت زاخاروفا أيضًا عما إذا كان من الطبيعي أن يفرح مسؤول أوروبي بأن اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيتكبد خسائر؟.وأعلن بوريل، اليوم، أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا تستهدف 351 نائبا برلمانيا و27 فردا وكيانات قانونية أخرى.وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا إذا تم تصعيد النزاع.وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "نحن في لحظة بالغة الخطورة بالنسبة لأوروبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220218/زاخاروفا-جهاز-المخابرات-الأمريكي-أثبت-فشله-1058795812.html
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زاخاروفا ترد على بوريل بشأن عدم تمكن الروس من التسوق في ميلانو بعد العقوبات
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ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا على تغريدة نشرها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، والتي أدعى فيها أن النواب الروس لن يستطيعوا التسوق في ميلانو بسبب العقوبات.
وقال بوريل
، في تغريدة نشرها على "تويتر" في وقت لاحق من الإعلان عن العقوبات، وتداولها الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي قبل حذفها من حسابه، "لا مزيد من التسوق في ميلانو والحفلات في سان تروبيه"، على حد زعمه.
وأشارت زخاروفا إلى أن "بوريل لم يدعم أبدا آباء الأطفال الذين ماتوا في دونباس، ولم يطالب كييف بكبح جماح القوميين".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "نحن الآن نفهم السبب (عدم دعم الأطفال في دونباس): التسوق والحفلات هما ما يثير اهتمامكم حقا".
وتساءلت زاخاروفا
أيضًا عما إذا كان من الطبيعي أن يفرح مسؤول أوروبي بأن اقتصاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيتكبد خسائر؟.
وأعلن بوريل، اليوم، أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا تستهدف 351 نائبا برلمانيا و27 فردا وكيانات قانونية أخرى.
وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي
مستعد لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا إذا تم تصعيد النزاع.
وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "نحن في لحظة بالغة الخطورة بالنسبة لأوروبا".