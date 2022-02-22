https://arabic.sputniknews.com/20220222/زيارة-الممثل-الأمريكي-جيرارد-باتلر-إلى-مصر-تحظى-بتفاعل-واسع-صور-1059005411.html
زيارة الممثل الأمريكي جيرارد باتلر إلى مصر تحظى بتفاعل واسع... صور
زيارة الممثل الأمريكي جيرارد باتلر إلى مصر تحظى بتفاعل واسع... صور
احتل اسم الممثل الأمريكي، جيرارد باتلر، قائمة أكثر الموضوعات تداولا على محرك البحث "غوغل"، اليوم الثلاثاء، بعد الكشف عن قيامه حاليا بزيارة إلى مصر. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T15:13+0000
2022-02-22T15:13+0000
2022-02-22T15:13+0000
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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجيرارد باتلر أثناء قضائه إجازه مع صديقته، مورغان براون، في مصر، والتي شملت زيارته لأهرامات الجيزة، ومدينة أسوان.كما التقط العاملون في فندق كان يقيم فيه جيرارد باتلر بأسوان صورا تذكارية معه.يشار إلى أن جيرارد باتلر حقق شهرة من بطولته الفيلم الحربي "300"، من إنتاج عام 2006، وهو من إخراج زاك سنايدر، وكذلك من تجسيده دور الحارس الشخصي للرئيس الأمريكي في أفلام الحركة والإثارة "Fallen".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, مجتمع
زيارة الممثل الأمريكي جيرارد باتلر إلى مصر تحظى بتفاعل واسع... صور
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احتل اسم الممثل الأمريكي، جيرارد باتلر، قائمة أكثر الموضوعات تداولا على محرك البحث "غوغل"، اليوم الثلاثاء، بعد الكشف عن قيامه حاليا بزيارة إلى مصر.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجيرارد باتلر أثناء قضائه إجازه مع صديقته، مورغان براون، في مصر، والتي شملت زيارته لأهرامات الجيزة، ومدينة أسوان.
كما التقط العاملون في فندق كان يقيم فيه جيرارد باتلر
بأسوان صورا تذكارية معه.
يشار إلى أن جيرارد باتلر حقق شهرة من بطولته الفيلم الحربي "300"، من إنتاج عام 2006، وهو من إخراج زاك سنايدر، وكذلك من تجسيده دور الحارس الشخصي للرئيس الأمريكي في أفلام الحركة والإثارة "Fallen".