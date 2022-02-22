https://arabic.sputniknews.com/20220222/زيلينسكي-الاعتراف-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-يعني-انسحاب-روسيا-من-اتفاقيات-مينسك-1058974698.html
زيلينسكي: الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يعني انسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك
زيلينسكي: الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يعني انسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين شرق أوكرانيا يعني انسحاب روسيا من اتفاقيات... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T00:06+0000
2022-02-22T00:06+0000
2022-02-22T00:09+0000
تغطية أحداث دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
وأضاف زيلينسكي، "حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا ستبقى كما هي.. على الرغم من تصرفات روسيا".وتابع، "كييف ملتزمة بالتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة في دونباس".
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
زيلينسكي: الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يعني انسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك
00:06 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 00:09 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين شرق أوكرانيا يعني انسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك.
وأضاف زيلينسكي، "حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا ستبقى كما هي.. على الرغم من تصرفات روسيا".
وتابع، "كييف ملتزمة بالتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة في دونباس".