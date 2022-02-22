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زيلينسكي: الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يعني انسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك
- سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220222/زيلينسكي-الاعتراف-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-يعني-انسحاب-روسيا-من-اتفاقيات-مينسك-1058974698.html
زيلينسكي: الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يعني انسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك
زيلينسكي: الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يعني انسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين شرق أوكرانيا يعني انسحاب روسيا من اتفاقيات... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
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وأضاف زيلينسكي، "حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا ستبقى كما هي.. على الرغم من تصرفات روسيا".وتابع، "كييف ملتزمة بالتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة في دونباس".
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جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

زيلينسكي: الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يعني انسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك

00:06 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 00:09 GMT 22.02.2022)
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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين شرق أوكرانيا يعني انسحاب روسيا من اتفاقيات مينسك.
وأضاف زيلينسكي، "حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا ستبقى كما هي.. على الرغم من تصرفات روسيا".
وتابع، "كييف ملتزمة بالتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة في دونباس".
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