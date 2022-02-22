https://arabic.sputniknews.com/20220222/زيلينسكي-ناقشت-مع-أردوغان-اعتراف-روسيا-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك--1059001002.html
زيلينسكي: ناقشت مع أردوغان اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
زيلينسكي: ناقشت مع أردوغان اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وشكره على دعم موقف كييف بشأن قرارات روسيا بالاعتراف بجمهوريتي... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T14:12+0000
2022-02-22T14:12+0000
2022-02-22T14:12+0000
العالم
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كتب زيلينسكي على تويتر: "أجريت محادثة هاتفية مع رجب طيب أردوغان. أعربت عن امتناني لدعم موقف أوكرانيا فيما يتعلق بالقرارات الاستفزازية الأخيرة لروسيا".وأضاف: "كما شكرت دعم مبادرة عقد قمة للدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بمشاركة أوكرانيا وتركيا وألمانيا".في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك أمر غير مقبول.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.
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https://arabic.sputniknews.com/20220222/حزب-الوطن-التركي-على-أنقرة-الاعتراف-باستقلال-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-1058980227.html
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العالم
زيلينسكي: ناقشت مع أردوغان اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
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قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وشكره على دعم موقف كييف بشأن قرارات روسيا بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كتب زيلينسكي على تويتر: "أجريت محادثة هاتفية مع رجب طيب أردوغان. أعربت عن امتناني لدعم موقف أوكرانيا فيما يتعلق بالقرارات الاستفزازية الأخيرة لروسيا".
وأضاف: "كما شكرت دعم مبادرة عقد قمة للدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بمشاركة أوكرانيا وتركيا وألمانيا".
في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك أمر غير مقبول.
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.