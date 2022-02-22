https://arabic.sputniknews.com/20220222/ستولتنبرغ-يجدد-دعم-الناتو-لأوكرانيا-على-خلفية-اعتراف-روسيا-باستقلال-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1059010619.html
ستولتنبرغ يجدد دعم الناتو لأوكرانيا على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
ستولتنبرغ يجدد دعم الناتو لأوكرانيا على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عقب اجتماع استثنائي للجنة المشتركة بين الناتو وأوكرانيا، على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك،... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T16:41+0000
2022-02-22T16:41+0000
2022-02-22T16:41+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058753808_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0cc63773105c8f6a10f322742c1a0435.jpg
وقال: "نواصل بقوة دعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا. وأكدنا أننا سنواصل تقديم الدعم".واتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، روسيا بأنها تواصل التخطيط "لشن هجوم" على أوكرانيا وتحشد القوات من أجل ذلك، وذلك بعد اعتراف موسكو بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي من بروكسل "لا تزال روسيا تخطط للهجوم على أوكرانيا ونري المزيد من حشد القوات ووعدوا بالانسحاب ولكن يواصلون التقدم".وأضاف: "روسيا موجودة في دونباس منذ 2014 ولكنها تنكر وجودها هناك، ولكن الانفصاليين يحظون بدعم من روسيا وروسيا موجودة من خلال عمليات سرية في دونيتسك ولوهانسك والآن مع اعتراف روسيا بهذه الأراضي كجمهوريتين مستقلتين فإن هذا يزيد من خطورة الوضع".وشدد ستولتنبرغ "إذا قررت روسيا غزو أوكرانيا فإن هناك المزيد من العقوبات"، مضيفا "لا تزال هناك إمكانية لتجنب اندلاع حرب شاملة ونحث روسيا على اختيار مسار الدبلوماسية".
https://arabic.sputniknews.com/20220222/الناتو-يعقد-اجتماعا-استثنائيا-اليوم-بمشاركة-أوكرانيا-1058996810.html
https://arabic.sputniknews.com/20220221/لافروف-روسيا-مستعدة-لمناقشة-جميع-القضايا-الأمنية-لكنها-تتخذ-موقف-فقط-من-توسع-حلف-الناتو-1058955702.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058753808_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bce2a92c7781b584ed2a760e5da7a868.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ستولتنبرغ يجدد دعم الناتو لأوكرانيا على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
تابعنا عبر
قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عقب اجتماع استثنائي للجنة المشتركة بين الناتو وأوكرانيا، على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، إن الناتو يدعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيواصل دعم كييف.
وقال: "نواصل بقوة دعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا. وأكدنا أننا سنواصل تقديم الدعم".
واتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، روسيا بأنها تواصل التخطيط "لشن هجوم" على أوكرانيا وتحشد القوات من أجل ذلك، وذلك بعد اعتراف موسكو بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي من بروكسل "لا تزال روسيا تخطط للهجوم على أوكرانيا ونري المزيد من حشد القوات ووعدوا بالانسحاب ولكن يواصلون التقدم".
وأضاف: "روسيا موجودة في دونباس منذ 2014 ولكنها تنكر وجودها هناك، ولكن الانفصاليين يحظون بدعم من روسيا وروسيا موجودة من خلال عمليات سرية في دونيتسك ولوهانسك والآن مع اعتراف روسيا بهذه الأراضي كجمهوريتين مستقلتين فإن هذا يزيد من خطورة الوضع".
وشدد ستولتنبرغ "إذا قررت روسيا غزو أوكرانيا فإن هناك المزيد من العقوبات"، مضيفا "لا تزال هناك إمكانية لتجنب اندلاع حرب شاملة ونحث روسيا على اختيار مسار الدبلوماسية".