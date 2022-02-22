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https://arabic.sputniknews.com/20220222/ستولتنبرغ-يجدد-دعم-الناتو-لأوكرانيا-على-خلفية-اعتراف-روسيا-باستقلال-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1059010619.html
ستولتنبرغ يجدد دعم الناتو لأوكرانيا على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
ستولتنبرغ يجدد دعم الناتو لأوكرانيا على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عقب اجتماع استثنائي للجنة المشتركة بين الناتو وأوكرانيا، على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك،... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T16:41+0000
2022-02-22T16:41+0000
العالم
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وقال: "نواصل بقوة دعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا. وأكدنا أننا سنواصل تقديم الدعم".واتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، روسيا بأنها تواصل التخطيط "لشن هجوم" على أوكرانيا وتحشد القوات من أجل ذلك، وذلك بعد اعتراف موسكو بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي من بروكسل "لا تزال روسيا تخطط للهجوم على أوكرانيا ونري المزيد من حشد القوات ووعدوا بالانسحاب ولكن يواصلون التقدم".وأضاف: "روسيا موجودة في دونباس منذ 2014 ولكنها تنكر وجودها هناك، ولكن الانفصاليين يحظون بدعم من روسيا وروسيا موجودة من خلال عمليات سرية في دونيتسك ولوهانسك والآن مع اعتراف روسيا بهذه الأراضي كجمهوريتين مستقلتين فإن هذا يزيد من خطورة الوضع".وشدد ستولتنبرغ "إذا قررت روسيا غزو أوكرانيا فإن هناك المزيد من العقوبات"، مضيفا "لا تزال هناك إمكانية لتجنب اندلاع حرب شاملة ونحث روسيا على اختيار مسار الدبلوماسية".
https://arabic.sputniknews.com/20220222/الناتو-يعقد-اجتماعا-استثنائيا-اليوم-بمشاركة-أوكرانيا-1058996810.html
https://arabic.sputniknews.com/20220221/لافروف-روسيا-مستعدة-لمناقشة-جميع-القضايا-الأمنية-لكنها-تتخذ-موقف-فقط-من-توسع-حلف-الناتو-1058955702.html
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العالم

ستولتنبرغ يجدد دعم الناتو لأوكرانيا على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

16:41 GMT 22.02.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الناتو في بروكسل، بلجيكا 17 فبراير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الناتو في بروكسل، بلجيكا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عقب اجتماع استثنائي للجنة المشتركة بين الناتو وأوكرانيا، على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، إن الناتو يدعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيواصل دعم كييف.
وقال: "نواصل بقوة دعم سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا. وأكدنا أننا سنواصل تقديم الدعم".
واتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، روسيا بأنها تواصل التخطيط "لشن هجوم" على أوكرانيا وتحشد القوات من أجل ذلك، وذلك بعد اعتراف موسكو بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
مقر حلف الناتو في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
تغطية أحداث دونباس
"الناتو" يعقد اجتماعا استثنائيا اليوم بمشاركة أوكرانيا
13:18 GMT
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي من بروكسل "لا تزال روسيا تخطط للهجوم على أوكرانيا ونري المزيد من حشد القوات ووعدوا بالانسحاب ولكن يواصلون التقدم".
وأضاف: "روسيا موجودة في دونباس منذ 2014 ولكنها تنكر وجودها هناك، ولكن الانفصاليين يحظون بدعم من روسيا وروسيا موجودة من خلال عمليات سرية في دونيتسك ولوهانسك والآن مع اعتراف روسيا بهذه الأراضي كجمهوريتين مستقلتين فإن هذا يزيد من خطورة الوضع".
وشدد ستولتنبرغ "إذا قررت روسيا غزو أوكرانيا فإن هناك المزيد من العقوبات"، مضيفا "لا تزال هناك إمكانية لتجنب اندلاع حرب شاملة ونحث روسيا على اختيار مسار الدبلوماسية".
  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تغطية أحداث دونباس
لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة جميع القضايا الأمنية لكنها تتخذ موقف فقط من توسع حلف الناتو
أمس, 14:18 GMT
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني15:45 GMT
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