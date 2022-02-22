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https://arabic.sputniknews.com/20220222/سد-النهضة-يتخلل-مشاورات-سياسية-هي-الأولى-بين-إثيوبيا-وباكستان-1058993767.html
"سد النهضة" يتخلل مشاورات سياسية هي الأولى بين إثيوبيا وباكستان
"سد النهضة" يتخلل مشاورات سياسية هي الأولى بين إثيوبيا وباكستان
أجرت إثيوبيا ممثلة في وزير الدولة للشؤون الخارجية، رضوان حسين، المشاورات السياسية الثنائية الأولى مع دولة باكستان ممثلة في وزير خارجيتها شاه محمود قريشي. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T12:20+0000
2022-02-22T12:20+0000
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أخبار إثيوبيا
أخبار سد النهضة الإثيوبي
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وزار السفير رضوان جمهورية باكستان حيث التقى قريشي وعددا من المسؤولين الباكستانيين رفيعي المستوى، وأجروا مناقشات ذات طابع سياسي واقتصادي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.وأعلن وزير الدولة الإثيوبي عن قرار الحكومة الإثيوبية فتح سفارتها في إسلام أباد وتعيين سفير جديد للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.وأشار الجانبان إلى ضرورة الإسراع في توقيع الاتفاقيات المختلفة الجارية بالفعل، مثل التعاون في التجارة والمشاورات السياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/مدير-سد-النهضة-البناء-تجاوز-84-وتوليد-الكهرباء-يظهر-مناعة-إثيوبيا-1058941311.html
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العالم, أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي

"سد النهضة" يتخلل مشاورات سياسية هي الأولى بين إثيوبيا وباكستان

12:20 GMT 22.02.2022
© AP Photo / Elias Asmareسد النهضة، إثيوبيا 3 يناير 2021
سد النهضة، إثيوبيا 3 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Elias Asmare
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أجرت إثيوبيا ممثلة في وزير الدولة للشؤون الخارجية، رضوان حسين، المشاورات السياسية الثنائية الأولى مع دولة باكستان ممثلة في وزير خارجيتها شاه محمود قريشي.
وزار السفير رضوان جمهورية باكستان حيث التقى قريشي وعددا من المسؤولين الباكستانيين رفيعي المستوى، وأجروا مناقشات ذات طابع سياسي واقتصادي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وتضمن النقاش نبأ توليد الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي، إذ كرر السفير رضوان موقف إثيوبيا الحازم بشأن استخدام مواردها بشكل منصف وعادل دون التسبب في ضرر كبير لدول المصب.
الملء الثاني لـسد النهضة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
مدير سد النهضة: البناء تجاوز 84% وتوليد الكهرباء يظهر مناعة إثيوبيا
أمس, 10:25 GMT
وأعلن وزير الدولة الإثيوبي عن قرار الحكومة الإثيوبية فتح سفارتها في إسلام أباد وتعيين سفير جديد للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.
وأشار الجانبان إلى ضرورة الإسراع في توقيع الاتفاقيات المختلفة الجارية بالفعل، مثل التعاون في التجارة والمشاورات السياسية.
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