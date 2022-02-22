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https://arabic.sputniknews.com/20220222/سفير-أوكرانيا-أمام-مجلس-الأمن-روسيا-نشرت-فيروسا-ليس-له-لقاح-1058991817.html
سفير أوكرانيا أمام مجلس الأمن: روسيا نشرت فيروسا ليس له لقاح
سفير أوكرانيا أمام مجلس الأمن: روسيا نشرت فيروسا ليس له لقاح
وصف السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، قرار روسيا الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين بالخطوة "غير القانونية وغير الشرعية". 22.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-22T11:35+0000
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وأضاف كيسليتسيا في كلمة له أمام مجلس الأمن مساء الاثنين، أن القرار الروسي هو "الفيروس الذي لا لقاح له بعد" وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.ودعا السفير الأوكراني روسيا إلى إلغاء الاعتراف باستقلال المنطقتين الواقعتين شرقي أوكرانيا، والعودة إلى طاولة المفاوضات وشدد على أن كييف ملتزمة بالدبلوماسية ولن "تخضع للاستفزازات"، حسب تعبيره.وطالب السفير روسيا بإلغاء قرارها والانسحاب الكامل والفوري لقوات "الاحتلال" من الأراضي الأوكرانية، حسب تعبيره.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/مندوب-روسيا-في-مجلس-الأمن-المهم-الآن-كيفية-تجنب-نشوب-حرب-وإجبار-أوكرانيا-على-وقف-القصف-1058976148.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

سفير أوكرانيا أمام مجلس الأمن: روسيا نشرت فيروسا ليس له لقاح

11:35 GMT 22.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022.
 اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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وصف السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، قرار روسيا الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين بالخطوة "غير القانونية وغير الشرعية".
وأضاف كيسليتسيا في كلمة له أمام مجلس الأمن مساء الاثنين، أن القرار الروسي هو "الفيروس الذي لا لقاح له بعد" وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.
وتابع "الأمم المتحدة مريضة، هذه حقيقة، لقد ضربها الفيروس الذي نشره الكرملين، فهل ستخضع لهذا الفيروس؟ الأمر بيد أعضائها"، حسب قوله.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
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روسيا لمجلس الأمن: المهم الآن تجنب نشوب حرب وإجبار أوكرانيا على وقف القصف
03:29 GMT
ودعا السفير الأوكراني روسيا إلى إلغاء الاعتراف باستقلال المنطقتين الواقعتين شرقي أوكرانيا، والعودة إلى طاولة المفاوضات وشدد على أن كييف ملتزمة بالدبلوماسية ولن "تخضع للاستفزازات"، حسب تعبيره.
وطالب السفير روسيا بإلغاء قرارها والانسحاب الكامل والفوري لقوات "الاحتلال" من الأراضي الأوكرانية، حسب تعبيره.
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
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