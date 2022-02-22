https://arabic.sputniknews.com/20220222/سفير-أوكرانيا-أمام-مجلس-الأمن-روسيا-نشرت-فيروسا-ليس-له-لقاح-1058991817.html
سفير أوكرانيا أمام مجلس الأمن: روسيا نشرت فيروسا ليس له لقاح
سفير أوكرانيا أمام مجلس الأمن: روسيا نشرت فيروسا ليس له لقاح
وصف السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، قرار روسيا الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين بالخطوة "غير القانونية وغير الشرعية". 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T11:35+0000
2022-02-22T11:35+0000
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وأضاف كيسليتسيا في كلمة له أمام مجلس الأمن مساء الاثنين، أن القرار الروسي هو "الفيروس الذي لا لقاح له بعد" وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.ودعا السفير الأوكراني روسيا إلى إلغاء الاعتراف باستقلال المنطقتين الواقعتين شرقي أوكرانيا، والعودة إلى طاولة المفاوضات وشدد على أن كييف ملتزمة بالدبلوماسية ولن "تخضع للاستفزازات"، حسب تعبيره.وطالب السفير روسيا بإلغاء قرارها والانسحاب الكامل والفوري لقوات "الاحتلال" من الأراضي الأوكرانية، حسب تعبيره.ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/مندوب-روسيا-في-مجلس-الأمن-المهم-الآن-كيفية-تجنب-نشوب-حرب-وإجبار-أوكرانيا-على-وقف-القصف-1058976148.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
سفير أوكرانيا أمام مجلس الأمن: روسيا نشرت فيروسا ليس له لقاح
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وصف السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، قرار روسيا الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين بالخطوة "غير القانونية وغير الشرعية".
وأضاف كيسليتسيا في كلمة له أمام مجلس الأمن مساء الاثنين، أن القرار الروسي هو "الفيروس الذي لا لقاح له بعد
" وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.
وتابع "الأمم المتحدة مريضة، هذه حقيقة، لقد ضربها الفيروس الذي نشره الكرملين، فهل ستخضع لهذا الفيروس؟ الأمر بيد أعضائها"، حسب قوله.
ودعا السفير الأوكراني روسيا إلى إلغاء الاعتراف باستقلال المنطقتين الواقعتين شرقي أوكرانيا، والعودة إلى طاولة المفاوضات وشدد على أن كييف ملتزمة بالدبلوماسية ولن "تخضع للاستفزازات"، حسب تعبيره.
وطالب السفير روسيا بإلغاء قرارها والانسحاب الكامل والفوري لقوات "الاحتلال" من الأراضي الأوكرانية، حسب تعبيره.
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا
بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.