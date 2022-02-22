https://arabic.sputniknews.com/20220222/سويسرا-اجتماع-لافروف-وبلينكن-سيعقد-في-جنيف-يوم-24-فبراير-1059003731.html

سويسرا: اجتماع لافروف وبلينكن سيعقد في جنيف يوم 24 فبراير

سويسرا: اجتماع لافروف وبلينكن سيعقد في جنيف يوم 24 فبراير

قالت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الثلاثاء، إن اجتماع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي، أنتوني بيلنكن، سيعقد في جنيف يوم 24 فبراير/ شباط... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T14:55+0000

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وبدورها، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، إنه من المقرر عقد اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن.وقالت زاخاروفا ردا على سؤال على قناة "Dozhd" الروسية، عما إذا كان من المقرر عقد اجتماع لوزيري الخارجية الروسي والأمريكي: "نعم (سيعقد الاجتماع)"، مضيفة أن موسكو لم تسمع أي تصريحات من الجانب الأمريكي بشأن إلغاء الاجتماع المخطط.وقال لافروف في تصريحات سابقة أدلى بها اليوم، عبر قناة "روسيا 1": "الزملاء الغربيون يبنون كل هذه "المشاكل" الخطابية من أجل تصعيد المواجهة. إنهم لا يحاولون البحث عن طريقة لنزع فتيل التوتر الذي صنعوه بأنفسهم، بل يحاولون بشتى الطرق إفقاد روسيا توازنها، وكبح تنميتنا كما قال الرئيس بوتين في كلمته للشعب الروسي أمس".وأعلن لافروف، أن روسيا تضمن أمن كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك. وقال: "معاهدة الصداقة والتعاون التي تم توقيعها بين روسيا وهاتين الدولتين الجديدتين، نحن نضمن فيها أمنهما. أعتقد أن الجميع يفهم ذلك".كما أعرب لافروف عن قلق بلاده إزاء الخطاب العدائي المتواصل من كييف، وضخ الأسلحة إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده اتخذت قرار الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على أساس ميثاق الأمم المتحدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/لافروف-الغرب-لا-يحاول-نزع-فتيل-التوتر-الذي-صنعه-بنفسه-1058997218.html

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