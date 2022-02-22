https://arabic.sputniknews.com/20220222/شخص-يقتحم-عشاء-رسميا-في-سفارة-الكويت-بمصر-والخارجية-تحقق-في-الاعتداء-على-حرمة-بعثتها-الدبلوماسية-1058979023.html
شخص يقتحم عشاء رسميا في سفارة الكويت بمصر.. والخارجية تحقق في الاعتداء على حرمة بعثتها الدبلوماسية
شخص يقتحم عشاء رسميا في سفارة الكويت بمصر.. والخارجية تحقق في الاعتداء على حرمة بعثتها الدبلوماسية
شكلت وزراة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، لجنة للتحقيق في دخول أحد الأشخاص إلى مبنى سفارة الدولة في العاصمة المصرية القاهرة. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T07:21+0000
2022-02-22T07:21+0000
2022-02-22T07:21+0000
أخبار الكويت اليوم
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وحسب صحيفة القبس الكويتية، دخل شخص لم تتم دعوته، مبنى السفارة، وذلك في أثناء عشاء تمت إقامته من قبل السفارة على شرف وفد كويتي رسمي. وتم إخراج الشخص بعد أن تم الكشف عن هويته. واستدعت الخارجية الكويتية، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والقائم بأعمال السفارة، لفتح تحقيق في الواقعة. وأكدت الخارجية الكويتية استياءها الكامل، لما قام به هذا الشخاص، ولتعديه على حرمة بعثتها الدبلوماسية في القاهرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
شخص يقتحم عشاء رسميا في سفارة الكويت بمصر.. والخارجية تحقق في الاعتداء على حرمة بعثتها الدبلوماسية
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شكلت وزراة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، لجنة للتحقيق في دخول أحد الأشخاص إلى مبنى سفارة الدولة في العاصمة المصرية القاهرة.
وحسب صحيفة القبس الكويتية
، دخل شخص لم تتم دعوته، مبنى السفارة، وذلك في أثناء عشاء تمت إقامته من قبل السفارة على شرف وفد كويتي رسمي.
وتم إخراج الشخص بعد أن تم الكشف عن هويته. واستدعت الخارجية الكويتية، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والقائم بأعمال السفارة، لفتح تحقيق في الواقعة.
وأكدت الخارجية الكويتية استياءها الكامل، لما قام به هذا الشخاص، ولتعديه على حرمة بعثتها الدبلوماسية في القاهرة.