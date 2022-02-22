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https://arabic.sputniknews.com/20220222/صحيفة-ترامب-تسبب-في-خسارة-مالية-كبيرة-لرونالدو-1059018856.html
صحيفة: ترامب تسبب في خسارة مالية كبيرة لرونالدو
صحيفة: ترامب تسبب في خسارة مالية كبيرة لرونالدو
قالت وسائل إعلام بريطانية إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تسبب في خسارة مالية كبيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T19:13+0000
2022-02-22T19:14+0000
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
دونالد ترامب
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وحسب صحيفة "ذا صن"، خسر البرتغالي كريستيانو رونالدو مبلغ 10 ملايين يورو في عملية بيع لشقته التي كان يمتلكها في برج ترامب، وسط نيويورك، والتي اشتراها في 2015.ووفقا للصحيفة، اشترى رونالدو الشقة عام 2015 مقابل 18 مليون يورو، حينما كان ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، لكنه باعها في الفترة الأخيرة مقابل 8 ملايين يورو فقط.وأوضحت الصحيفة أن جائحة كورونا، وسمعة ترامب في الأوساط السياسية العالمية تسببت في انهيار القيمة السوقية للبرج المملوك له، ما جعل المستثمرين يعزفون عن شراء الشقق.وأشارت إلى أن رونالدو كان قد عرض شقته للبيع عام 2019 لكنه لم يتمكن من بيعها.وذكرت أن رونالدو وضع سعر 10 ملايين يورو لبيع شقته ثم خفض السعر إلى 9 ملايين ثم إلى 8 قبل أن يجد مشترٍ بصعوبة بالغة.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/مدرب-مانشيستر-يونايتد-رونالدو-يبلغ-37-عاما-ونحن-بحاجة-إلى-مهاجم-شاب-1058441274.html
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رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, دونالد ترامب

صحيفة: ترامب تسبب في خسارة مالية كبيرة لرونالدو

19:13 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 19:14 GMT 22.02.2022)
© REUTERS / DAVID KLEINكريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي
كريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / DAVID KLEIN
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قالت وسائل إعلام بريطانية إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تسبب في خسارة مالية كبيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وحسب صحيفة "ذا صن"، خسر البرتغالي كريستيانو رونالدو مبلغ 10 ملايين يورو في عملية بيع لشقته التي كان يمتلكها في برج ترامب، وسط نيويورك، والتي اشتراها في 2015.
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ووفقا للصحيفة، اشترى رونالدو الشقة عام 2015 مقابل 18 مليون يورو، حينما كان ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، لكنه باعها في الفترة الأخيرة مقابل 8 ملايين يورو فقط.
وأوضحت الصحيفة أن جائحة كورونا، وسمعة ترامب في الأوساط السياسية العالمية تسببت في انهيار القيمة السوقية للبرج المملوك له، ما جعل المستثمرين يعزفون عن شراء الشقق.
وأشارت إلى أن رونالدو كان قد عرض شقته للبيع عام 2019 لكنه لم يتمكن من بيعها.
وذكرت أن رونالدو وضع سعر 10 ملايين يورو لبيع شقته ثم خفض السعر إلى 9 ملايين ثم إلى 8 قبل أن يجد مشترٍ بصعوبة بالغة.
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