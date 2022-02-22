https://arabic.sputniknews.com/20220222/طالبان-تفرض-الحجاب-على-موظفات-الحكومة-وتحذر-من-إقالة-من-تأتي-بشعرها-1059007971.html

"طالبان" تفرض الحجاب على موظفات الحكومة وتحذر من إقالة من تأتي بشعرها

"طالبان" تفرض الحجاب على موظفات الحكومة وتحذر من إقالة من تأتي بشعرها

شددت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان، على ضرورة حضور موظفات الحكومة بحجاب أو وشاح على الأقل، محذرة من إقالة من لا تلتزم بهذا القرار. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T16:01+0000

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وقال المتحدث باسم الوزارة محمد صادق عاكف مهاجر لوكالة فرانس برس: "يمكنهن ارتداء الحجاب بأي طريقة يردنها".وأضاف أن بإمكانهن "ارتداء أي شكل من الحجاب، الأمر متروك لهن، لكن يتعين عليهن وضعه بشكل جيد، حتى لو كان وشاحا".ومُنع معظم النساء في الوظائف الحكومية من العودة إلى العمل منذ تولي "طالبان" السلطة في أغسطس/آب، على الرغم من تعهد الحركة المتشددة السماح لهن بذلك بمجرد استيفاء شروط معينة، مثل الفصل الحازم بين الجنسين في العمل.وتعهدت "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) بأن تكون أكثر تساهلاً إلا أن القيود لا تزال مفروضة، مثل منع ظهور النساء في المسلسلات التلفزيونية، ما لم تكن تروج لموضوع إسلامي، أو عزف الموسيقى في الأماكن العامة.

https://arabic.sputniknews.com/20210902/عشرات-النساء-يتظاهرن-في-أفغانستان-لمطالبة-طالبان-بعدم-التعرض-لحقوقهن-1050017946.html

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