https://arabic.sputniknews.com/20220222/عبد-اللهيان-عن-زيارة-رئيسي-إلى-قطر-نمد-يدنا-نحو-جيراننا--1058981377.html
عبد اللهيان عن زيارة رئيسي إلى قطر: نمد يدنا نحو جيراننا
عبد اللهيان عن زيارة رئيسي إلى قطر: نمد يدنا نحو جيراننا
علق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، على أول زيارة قام بها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى قطر. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T08:15+0000
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وأشار عبد اللهيان عبر حسابه على "تويتر" إلى أن رئيسي حظي بحفاوة بالغة من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وتابع مؤكدا أن "علاقات إيران وقطر علی المستوی الحکومي والشعبي مترسخة ومبنیة علی مصالحنا المشترکة".وختم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تغريدته بالتأكيد أن "تمتین العلاقات مع الجیران خاصة الدول العربیة، اولویة أساسية في سیاسة إیران الخارجیة"، مردفا: "نمد یدنا نحو جیراننا".وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أكد خلال أمس الاثنين، خلال زيارة إلى قطر سعي بلاده لتوسيع إطار التعاون والعلاقات بينها وبين دول الخليج.وشدد في مؤتمر صحفي جمعه بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، أن زيارته لقطر تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الأخيرة وإيران.ويحضر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في قطر، اليوم الثلاثاء، افتتاح القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، في أول زيارة له لدولة خليجية منذ توليه منصبه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/هدية-من-أمير-قطر-إلى-الرئيس-الإيراني-في-زيارته-الأولى-للدوحة-صور-وفيديو-1058961108.html
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عبد اللهيان عن زيارة رئيسي إلى قطر: نمد يدنا نحو جيراننا
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علق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، على أول زيارة قام بها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى قطر.
وأشار عبد اللهيان عبر حسابه على "تويتر" إلى أن رئيسي حظي بحفاوة بالغة من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتابع مؤكدا أن "علاقات إيران وقطر علی المستوی الحکومي والشعبي مترسخة ومبنیة علی مصالحنا المشترکة".
وختم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تغريدته بالتأكيد أن "تمتین العلاقات مع الجیران خاصة الدول العربیة، اولویة أساسية في سیاسة إیران الخارجیة"، مردفا: "نمد یدنا نحو جیراننا".
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أكد خلال أمس الاثنين، خلال زيارة إلى قطر سعي بلاده لتوسيع إطار التعاون والعلاقات بينها وبين دول الخليج
.
وشدد في مؤتمر صحفي جمعه بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، أن زيارته لقطر تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الأخيرة وإيران.
ويحضر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في قطر، اليوم الثلاثاء، افتتاح القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، في أول زيارة له لدولة خليجية
منذ توليه منصبه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي.