https://arabic.sputniknews.com/20220222/غوغل-سارعوا-بتحديث-غوغل-كروم-وإلا-تعرضتم-للاختراق-1059009013.html
"غوغل": سارعوا بتحديث "غوغل كروم" وإلا تعرضتم للاختراق
"غوغل": سارعوا بتحديث "غوغل كروم" وإلا تعرضتم للاختراق
حثت شركة "غوغل" الأمريكية، جميع مستخدمي "غوغل كروم" البالغ عددهم 3 مليارات على التحديث الآن أو المخاطرة بالتعرض للاختراق. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T16:23+0000
2022-02-22T16:23+0000
2022-02-22T16:23+0000
شركة غوغل
اختراق
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وحسب جريدة ذا صن البريطانية فقد طرحت "غوغل" تصحيحًا طارئًا لمتصفح "كروم"، بعد أن تم التنبيه بوجود خطأ عالي المستوى تم استغلاله بالفعل من قبل بعض الهاكرز.وعلى إثر هذا التنبيه سارع عملاق التكنولوجيا لإصلاح ما مجموعه 11 مشكلة أمنية خطيرة، 7 منها اعتبرت عالية الخطورة، ولحسن الحظ، لا يُعتقد أن الغالبية العظمى قد تعرضوا للإساءة من قبل المحتالين عبر الإنترنت حتى الآن.إلى ذلك فقد التزمت غوغل الصمت بشأن التفاصيل الكاملة لنقاط الضعف حتى يتم تحديث عدد كافٍ، وذلك لمنع إعطاء المتسللين عن غير قصد جميع المعلومات التي يحتاجونها لشن الهجمات.وقد تم العثور على معظم الأخطاء من قبل خبراء خارجيين لا يعملون مباشرة مع غوغل، لكنهم يحصلون على مكافآت مقابل الكشف عن المشكلات قبل أن يجدها مجرمو الإنترنت.وعن طريقة تحديث كروم قالت الشركة، يمكنك القيام بذلك عن طريق فتح قائمة النقاط الثلاث في أعلى اليمين، ثم حدد "تعليمات"، الموجودة أسفل القائمة مباشرة، ومن هناك، انتقل إلى حول غوغل كروم، وفي هذه الصفحة، سيتحقق من وجود تحديثات على الفور ويخبرك ما إذا كان لديك أحدث إصدار مثبتًا أم لا.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/غوغل-كروم-يغير-شعاره-لأول-مرة-منذ-8-سنوات-اختلافات-دقيقة-للغاية-1058089677.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غوغل, اختراق
"غوغل": سارعوا بتحديث "غوغل كروم" وإلا تعرضتم للاختراق
تابعنا عبر
حثت شركة "غوغل" الأمريكية، جميع مستخدمي "غوغل كروم" البالغ عددهم 3 مليارات على التحديث الآن أو المخاطرة بالتعرض للاختراق.
وحسب جريدة ذا صن
البريطانية فقد طرحت "غوغل" تصحيحًا طارئًا لمتصفح "كروم"، بعد أن تم التنبيه بوجود خطأ عالي المستوى تم استغلاله بالفعل من قبل بعض الهاكرز.
وعلى إثر هذا التنبيه سارع عملاق التكنولوجيا لإصلاح ما مجموعه 11 مشكلة أمنية
خطيرة، 7 منها اعتبرت عالية الخطورة، ولحسن الحظ، لا يُعتقد أن الغالبية العظمى قد تعرضوا للإساءة من قبل المحتالين عبر الإنترنت حتى الآن.
لكن من المهم أن يقوم جميع مستخدمي كروم بتحديث متصفحاتهم في أسرع وقت ممكن، حسبما أكدت الشركة.
إلى ذلك فقد التزمت غوغل الصمت بشأن التفاصيل الكاملة لنقاط الضعف حتى يتم تحديث عدد كافٍ، وذلك لمنع إعطاء المتسللين عن غير قصد جميع المعلومات التي يحتاجونها لشن الهجمات.
وقد تم العثور على معظم الأخطاء من قبل خبراء خارجيين لا يعملون مباشرة مع غوغل
، لكنهم يحصلون على مكافآت مقابل الكشف عن المشكلات قبل أن يجدها مجرمو الإنترنت.
وقالت الشركة: "نود أيضًا أن نشكر جميع الباحثين الأمنيين الذين عملوا معنا خلال دورة التطوير لمنع الأخطاء الأمنية"، مؤكدة أنها "على علم بالتقارير التي تفيد بوجود استغلال لـ CVE-2022-0609".
وعن طريقة تحديث كروم قالت الشركة، يمكنك القيام بذلك عن طريق فتح قائمة النقاط الثلاث في أعلى اليمين، ثم حدد "تعليمات"، الموجودة أسفل القائمة مباشرة، ومن هناك، انتقل إلى حول غوغل كروم
، وفي هذه الصفحة، سيتحقق من وجود تحديثات على الفور ويخبرك ما إذا كان لديك أحدث إصدار مثبتًا أم لا.