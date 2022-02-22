https://arabic.sputniknews.com/20220222/فنان-مصري-يكشف-عن-رسالة-الشعراوي-له-عندما-قرر-اعتزال-الفن-وأعماله-مع-عادل-إمام-فيديو-1058995065.html

فنان مصري يكشف عن رسالة الشعراوي له عندما قرر اعتزال الفن وأعماله مع عادل إمام... فيديو

فنان مصري يكشف عن رسالة الشعراوي له عندما قرر اعتزال الفن وأعماله مع عادل إمام... فيديو

كشف الفنان المصري أحمد حلاوة عن رسالة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي له عندما قرر اعتزال الفن. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T12:38+0000

2022-02-22T12:38+0000

2022-02-22T12:48+0000

أخبار الفنانين في مصر

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وقال أحمد حلاوة، خلال حلوله ضيفًا في حلقة مسجلة مع برنامج واحد من الناس على قناة الحياة، إنه "قرر في فترة من الفترات عدم الاستمرار في مجال الفن وذهب إلى أحد الفنانين الكبار الملتزمين"، مضيفا: "ذهبنا إلى الشيخ الشعراوي وقال لي وكان معاه برتقاله وسكينة، الفن مثل السكينة إما تقشر بها البرتقالة وتأخد منها فيتامين سي أو تقتل أحدا بالسكينة، المشكلة ليست في السكينة المشكلة فينا إحنا اللى بنختار الطريق الذي نسير فيه وما نقدمه، وهل ينفع الناس أم لا".وبشأن أعماله مع الفنان المصري عادل إمام، قال حلاوة: "إنه يعتز جدا بهذه الأعمال،" مشيرا إلى أنه قام بالعمل معه في مسلسل "العراف" وكان رائعا.وأكد أن الفنان عادل إمام كان يسمح له أن يرتجل في حدود النص والشخصية لأنه دقيق جدا، موضحا أنه "تعامل مع الزعيم ومع نجله الفنان الموهوب محمد إمام، باحترام شديد".وكانت ابنة أحمد حلاوة كشفت قبل أيام أن "حالة والدها لا تزال حرجة جدا"، كما كشف عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنان منير مكرم، عن آخر تطورات الحالة ‏الصحية للفنان أحمد حلاوة، بعد دخوله المستشفى إثر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏وأشار مكرم إلى أن أحمد حلاوة تجاوز مرحلة الخطر، وأن حالته الصحية تشهد تحسنا طفيفا، لكنه مازال في في المستشفى، مطالبا محبيه وجمهوره بالدعاء له بالشفاء، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.ويعد أحمد حلاوة من أبرز ممثلي الكوميديا في مصر منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو أستاذ في قسم علوم المسرح في كلية الآداب في جامعة حلوان.ومن أشهر أعمال أحمد حلاوة الفنية مسلسل "رأفت الهجان"، وتجسيده دور والد الفنان الكوميدي محمد هنيدي في مسرحية "طرائيعو"، ودوره في مسلسل "العراف" من بطولة عادل إمام، بينما كانت آخر أعماله الفنية مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي عرض بشهر رمضان الماضي.

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أخبار الفنانين في مصر