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https://arabic.sputniknews.com/20220222/قصر-باكنغهام-الملكة-إليزابيث-تغيب-عن-اجتماع-افتراضي-اليوم-بسبب-أعراض-تشبه-نزلة-البرد-1058991220.html
قصر باكنغهام: الملكة إليزابيث تغيب عن اجتماع افتراضي اليوم بسبب أعراض تشبه نزلة البرد
قصر باكنغهام: الملكة إليزابيث تغيب عن اجتماع افتراضي اليوم بسبب أعراض تشبه نزلة البرد
أعلن قصر باكنغهام غياب الملكة إليزابيث عن اجتماع افتراضي اليوم الثلاثاء، بسبب معاناتها من أعراض تشبه نزلة البرد. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T11:19+0000
2022-02-22T11:19+0000
الملكة إليزابيث
بريطانيا
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وحسب رويترز، قال متحدث باسم قصر باكنغهام إن الملكة إليزابيث ستغيب عن مشاركة افتراضية مخططة اليوم الثلاثاء؛ لأنها لا تزال تعاني من أعراض خفيفة تشبه نزلة البرد بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.وأعلن القصر أن نتائج اختبار الملكة جاءت إيجابية يوم الأحد، لكن من المتوقع أن تستمر الأعراض الخفيفة.وقال القصر إن الملكة ستقرر قريبًا ما إذا كانت ستمضي قدمًا في المزيد من المشاركات هذا الأسبوع، مثل محادثتها الأسبوعية مع رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الأربعاء القادم.وأبلغت الملكة البالغة من العمر 95 عامًا، والتي تم تطعيمها بالكامل ضد فيروس كورونا، موظفي القصر الأسبوع الماضي أنها لا تستطيع التحرك كثيرًا، فيما كانت قد أمضت ليلة في المستشفى في أكتوبر الماضي بسبب مرض غير محدد.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/وزيرة-الخارجية-البريطانية-تعلق-على-إصابة-الملكة-إليزابيث-الثانية-بكورونا-1058916186.html
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الملكة إليزابيث, بريطانيا

قصر باكنغهام: الملكة إليزابيث تغيب عن اجتماع افتراضي اليوم بسبب أعراض تشبه نزلة البرد

11:19 GMT 22.02.2022
© AFP 2022 / Joe Giddens / Poolملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني خلال حفل استقبال في قاعة الاحتفالات في ساندرينغهام هاوس، مقر إقامة الملكة في نورفولك في 5 فبراير 2022.
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني خلال حفل استقبال في قاعة الاحتفالات في ساندرينغهام هاوس، مقر إقامة الملكة في نورفولك في 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© AFP 2022 / Joe Giddens / Pool
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أعلن قصر باكنغهام غياب الملكة إليزابيث عن اجتماع افتراضي اليوم الثلاثاء، بسبب معاناتها من أعراض تشبه نزلة البرد.
وحسب رويترز، قال متحدث باسم قصر باكنغهام إن الملكة إليزابيث ستغيب عن مشاركة افتراضية مخططة اليوم الثلاثاء؛ لأنها لا تزال تعاني من أعراض خفيفة تشبه نزلة البرد بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
وزيرة الخارجية البريطانية تعلق على إصابة الملكة إليزابيث الثانية بكورونا
20 فبراير, 16:32 GMT
وأعلن القصر أن نتائج اختبار الملكة جاءت إيجابية يوم الأحد، لكن من المتوقع أن تستمر الأعراض الخفيفة.
وقال القصر إن الملكة ستقرر قريبًا ما إذا كانت ستمضي قدمًا في المزيد من المشاركات هذا الأسبوع، مثل محادثتها الأسبوعية مع رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الأربعاء القادم.
وزادت أنباء الاختبار الإيجابي من حدة المخاوف بشأن صحة الملكة الأطول حكما في العالم بعد أسبوعين من احتفالها بمرور 70 عاما على جلوسها على العرش البريطاني.
وأبلغت الملكة البالغة من العمر 95 عامًا، والتي تم تطعيمها بالكامل ضد فيروس كورونا، موظفي القصر الأسبوع الماضي أنها لا تستطيع التحرك كثيرًا، فيما كانت قد أمضت ليلة في المستشفى في أكتوبر الماضي بسبب مرض غير محدد.
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