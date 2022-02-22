عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220222/قطر-تصدر-بيانا-بشأن-العمل-التخريبي-الخطير-الذي-استهدف-المدنيين-في-السعودية-1058983177.html
قطر تصدر بيانا بشأن "العمل التخريبي الخطير" الذي استهدف المدنيين في السعودية
قطر تصدر بيانا بشأن "العمل التخريبي الخطير" الذي استهدف المدنيين في السعودية
أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، استهداف مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية والذي أدى إلى إصابة مدنيين. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T08:51+0000
2022-02-22T08:51+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار قطر اليوم
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101483/04/1014830435_0:83:1748:1066_1920x0_80_0_0_e9ca4f748cbfef2164e4531984a7e694.jpg
وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي أدى إلى إصابة مدنيين".واعتبرت الوزارة "استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً خطيراً ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية"، مجددة موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.وأعلن التحالف العربي، أمس الاثنين، أنه دمر مسيرة تم إطلاقها باتجاه مطار الملك عبد الله، كاشفا أن الطائرة التي دمرها انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.وكشف التحالف، عن إصابة 4 مدنيين داخل مطار الملك عبد الله في جازان جنوب غربي السعودية إثر سقوط شظايا عقب اعتراض الطائرة المسيرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101483/04/1014830435_108:0:1641:1150_1920x0_80_0_0_693a5097817792a7ea315d876ed14b4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, أخبار قطر اليوم, أنصار الله, أخبار اليمن الأن

قطر تصدر بيانا بشأن "العمل التخريبي الخطير" الذي استهدف المدنيين في السعودية

08:51 GMT 22.02.2022
© AFP 2022 / Mohammed Huwaisصنعاء
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© AFP 2022 / Mohammed Huwais
تابعنا عبرGoogle news
أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، استهداف مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية والذي أدى إلى إصابة مدنيين.
وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي أدى إلى إصابة مدنيين".
واعتبرت الوزارة "استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً خطيراً ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية"، مجددة موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.
وأعلن التحالف العربي، أمس الاثنين، أنه دمر مسيرة تم إطلاقها باتجاه مطار الملك عبد الله، كاشفا أن الطائرة التي دمرها انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.
وكشف التحالف، عن إصابة 4 مدنيين داخل مطار الملك عبد الله في جازان جنوب غربي السعودية إثر سقوط شظايا عقب اعتراض الطائرة المسيرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала