https://arabic.sputniknews.com/20220222/قطر-تصدر-بيانا-بشأن-العمل-التخريبي-الخطير-الذي-استهدف-المدنيين-في-السعودية-1058983177.html
قطر تصدر بيانا بشأن "العمل التخريبي الخطير" الذي استهدف المدنيين في السعودية
قطر تصدر بيانا بشأن "العمل التخريبي الخطير" الذي استهدف المدنيين في السعودية
أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، استهداف مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية والذي أدى إلى إصابة مدنيين. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T08:51+0000
2022-02-22T08:51+0000
2022-02-22T08:51+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار قطر اليوم
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101483/04/1014830435_0:83:1748:1066_1920x0_80_0_0_e9ca4f748cbfef2164e4531984a7e694.jpg
وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي أدى إلى إصابة مدنيين".واعتبرت الوزارة "استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً خطيراً ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية"، مجددة موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.وأعلن التحالف العربي، أمس الاثنين، أنه دمر مسيرة تم إطلاقها باتجاه مطار الملك عبد الله، كاشفا أن الطائرة التي دمرها انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.وكشف التحالف، عن إصابة 4 مدنيين داخل مطار الملك عبد الله في جازان جنوب غربي السعودية إثر سقوط شظايا عقب اعتراض الطائرة المسيرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101483/04/1014830435_108:0:1641:1150_1920x0_80_0_0_693a5097817792a7ea315d876ed14b4b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار قطر اليوم, أنصار الله, أخبار اليمن الأن
قطر تصدر بيانا بشأن "العمل التخريبي الخطير" الذي استهدف المدنيين في السعودية
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، استهداف مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية والذي أدى إلى إصابة مدنيين.
وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، إن "دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي أدى إلى إصابة مدنيين".
واعتبرت الوزارة "استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً خطيراً ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية"، مجددة موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.
وأعلن التحالف العربي، أمس الاثنين، أنه دمر مسيرة تم إطلاقها
باتجاه مطار الملك عبد الله، كاشفا أن الطائرة التي دمرها انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.
وكشف التحالف، عن إصابة 4 مدنيين داخل مطار الملك عبد الله في جازان جنوب غربي السعودية إثر سقوط شظايا عقب اعتراض الطائرة المسيرة.