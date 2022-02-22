https://arabic.sputniknews.com/20220222/قطر-توجه-رسالة-تهنئة-إلى-السعودية-1058983690.html
قطر توجه رسالة تهنئة إلى السعودية
قطر توجه رسالة تهنئة إلى السعودية
بعثت وزارة الخارجية القطرية، رسالة اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، بمناسبة يوم التأسيس. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T09:08+0000
2022-02-22T09:08+0000
2022-02-22T09:08+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار قطر اليوم
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وتقدمت الخارجية القطرية، بالتهنئة إلى "المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وشعباً، بمناسبة يوم التأسيس"، سائلة الله عز وجل أن يحفظ للمملكة ازدهارها واستقرارها.واستعدت مدن المملكة للاحتفال بيوم التأسيس، المقرر له اليوم الثلاثاء، واكتست شوارع المدن وطرقها الرئيسية باللون الأخضر للعلم الوطني، كما تزينت بعبارات الولاء والحب، فيما تزينت العاصمة الرياض بـ 7 آلاف علم، احتفاءً بيوم التأسيس.وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الشهر الماضي، أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة.وبحسب الأمر الملكي "يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".واختيار هذا اليوم تحديدا يعود إلى الشهر الذي أعلن فيه الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون تأسيس الدولة السعودية الأولى، تحديدا في منتصف عام 1139هـ الذي يوافق شهر فبراير من عام 1727م، وهي الدولة التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، واتخذت من الدرعية عاصمة لها، وكانت تسمى هذه الدولة بـ"إمارة الدرعية".وانتهت الدولة السعودية الأولى عام 1818 نتيجة للحملات التي أرسلتها الدولة العثمانية عن طريق واليها في مصر، والتي كان آخرها حملة إبراهيم باشا التي تمكنت من هدم الدرعية وتدمير العديد من البلدان في مناطق الدولة السعودية الأولى في أنحاء الجزيرة العربية.وحكم هذه الدولة أربعة حكام وكان الحاكم عليها يلقب بـ"الإمام" وليس الملك.في المقابل، يشير اليوم الوطني للمملكة الذي يوافق 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، إلى اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم "المملكة العربية السعودية" في شهر جمادى الأول عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 1932م، أي قبل نحو 9 عقود، وذلك بعد جهود استمرت نحو 3 عقود من بداية تأسيسه للدولة السعودية الثالثة عام 1902م.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار قطر اليوم
قطر توجه رسالة تهنئة إلى السعودية
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بعثت وزارة الخارجية القطرية، رسالة اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، بمناسبة يوم التأسيس.
وتقدمت الخارجية القطرية، بالتهنئة إلى "المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وشعباً، بمناسبة يوم التأسيس"، سائلة الله عز وجل أن يحفظ للمملكة ازدهارها واستقرارها.
واستعدت مدن المملكة للاحتفال بيوم التأسيس، المقرر له اليوم الثلاثاء، واكتست شوارع المدن وطرقها الرئيسية باللون الأخضر للعلم الوطني، كما تزينت بعبارات الولاء والحب، فيما تزينت العاصمة الرياض بـ 7 آلاف علم، احتفاءً بيوم التأسيس.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الشهر الماضي، أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة.
وبحسب الأمر الملكي "يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية
باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".
واختيار هذا اليوم تحديدا يعود إلى الشهر الذي أعلن فيه الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون تأسيس الدولة السعودية الأولى، تحديدا في منتصف عام 1139هـ الذي يوافق شهر فبراير من عام 1727م، وهي الدولة التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، واتخذت من الدرعية عاصمة لها، وكانت تسمى هذه الدولة بـ"إمارة الدرعية".
وانتهت الدولة السعودية الأولى
عام 1818 نتيجة للحملات التي أرسلتها الدولة العثمانية عن طريق واليها في مصر، والتي كان آخرها حملة إبراهيم باشا التي تمكنت من هدم الدرعية وتدمير العديد من البلدان في مناطق الدولة السعودية الأولى في أنحاء الجزيرة العربية.
وحكم هذه الدولة أربعة حكام وكان الحاكم عليها يلقب بـ"الإمام" وليس الملك.
في المقابل، يشير اليوم الوطني للمملكة
الذي يوافق 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، إلى اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم "المملكة العربية السعودية" في شهر جمادى الأول عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 1932م، أي قبل نحو 9 عقود، وذلك بعد جهود استمرت نحو 3 عقود من بداية تأسيسه للدولة السعودية الثالثة عام 1902م.