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https://arabic.sputniknews.com/20220222/قطر-لا-توجد-دولة-لديها-القدرة-على-سد-الفراغ-أو-تعويض-إمدادات-الغاز-الروسية-لأوروبا-1059003105.html
قطر: لا توجد دولة لديها القدرة على سد الفراغ أو تعويض عن إمدادات الغاز الروسية لأوروبا
قطر: لا توجد دولة لديها القدرة على سد الفراغ أو تعويض عن إمدادات الغاز الروسية لأوروبا
قال وزير الطاقة القطري سعد بن رشيد الكعبي، اليوم الثلاثاء، إن تعويض إمدادات الغاز الروسية لأوروبا بسرعة "شبه مستحيل" في حالة تعطل الإمدادات بسبب الصراع بين... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T14:52+0000
2022-02-22T15:09+0000
روسيا
قطر
أخبار أوكرانيا
اقتصاد
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
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وحسب "رويترز"، أضاف الكعبي للصحفيين في منتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة "أعتقد أن روسيا مسؤولة عن توريد ما بين 30 و40 بالمئة تقريبا من الإمدادات لأوروبا". وأكد أنه "لا تستطيع دولة بمفردها تعويض هذا الكم، لا توجد مقدرة للقيام بذلك فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال". وأشار إلى أن "أغلب الغاز الطبيعي المسال مرتبط بعقود طويلة الأجل ووجهات واضحة للغاية. لذلك فإن تعويض هذا الكم بهذه السرعة شبه مستحيل".وأوضح الكعبي أنه بالنسبة لقطر فإن العقود التي يمكن تحويلها لأوروبا تتراوح بين 10 و15 بالمئة فقط.وتابع "لا يتعلق الأمر بما إذا كانت (الكميات) غير متعاقَد عليها، بل يتعلق بما إذا كانت قابلة للتحويل أم لا، كما أن أغلبها مربوطة بعقود طويلة الأجل. الكم الممكن تحويله يتراوح بين عشرة و15 بالمئة".وتعتبر قطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم وطالبتها الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة بتحويل إمدادات غاز لأوروبا إذا على إثر الأزمة في أوكرانيا.وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون قد أعلنوا أنهم سيفرضون عقوبات جديدة على روسيا بعد أن اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا. ويتوقع المحللون أن تؤثر العقوبات على تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/لماذا-لا-يمكن-لأوروبا-الاستغناء-عن-الغاز-الروسي-في-أي-وقت-قريب-1058690713.html
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روسيا, قطر, أخبار أوكرانيا, اقتصاد, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

قطر: لا توجد دولة لديها القدرة على سد الفراغ أو تعويض عن إمدادات الغاز الروسية لأوروبا

14:52 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 15:09 GMT 22.02.2022)
© AP Photo / Dmitry Lovetskyإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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قال وزير الطاقة القطري سعد بن رشيد الكعبي، اليوم الثلاثاء، إن تعويض إمدادات الغاز الروسية لأوروبا بسرعة "شبه مستحيل" في حالة تعطل الإمدادات بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وحسب "رويترز"، أضاف الكعبي للصحفيين في منتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة "أعتقد أن روسيا مسؤولة عن توريد ما بين 30 و40 بالمئة تقريبا من الإمدادات لأوروبا".
وأكد أنه "لا تستطيع دولة بمفردها تعويض هذا الكم، لا توجد مقدرة للقيام بذلك فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال".
وأشار إلى أن "أغلب الغاز الطبيعي المسال مرتبط بعقود طويلة الأجل ووجهات واضحة للغاية. لذلك فإن تعويض هذا الكم بهذه السرعة شبه مستحيل".
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وأوضح الكعبي أنه بالنسبة لقطر فإن العقود التي يمكن تحويلها لأوروبا تتراوح بين 10 و15 بالمئة فقط.

وتابع "لا يتعلق الأمر بما إذا كانت (الكميات) غير متعاقَد عليها، بل يتعلق بما إذا كانت قابلة للتحويل أم لا، كما أن أغلبها مربوطة بعقود طويلة الأجل. الكم الممكن تحويله يتراوح بين عشرة و15 بالمئة".
وتعتبر قطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم وطالبتها الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة بتحويل إمدادات غاز لأوروبا إذا على إثر الأزمة في أوكرانيا.
وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون قد أعلنوا أنهم سيفرضون عقوبات جديدة على روسيا بعد أن اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا.
ويتوقع المحللون أن تؤثر العقوبات على تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا.
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