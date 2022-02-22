https://arabic.sputniknews.com/20220222/كوريا-الجنوبية-مستعدة-لتمويل-مشاريع-تنموية-كبرى-في-تونس-1058978291.html
كوريا الجنوبية مستعدة لتمويل مشاريع تنموية كبرى في تونس
كوريا الجنوبية مستعدة لتمويل مشاريع تنموية كبرى في تونس
أكد سفير كورويا الجنوبية لدى تونس، استعداد بلاده لتمويل مشاريع تنموية كبرى في البلد العربي الأفريقي. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T07:02+0000
2022-02-22T07:02+0000
2022-02-22T07:02+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك خلال لقاء جمع أمس الإثنين وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعّيد بمقر وزارته بسفير كوريا الجنوبية بتونس "كوك نام سن"، وفق بيان للوزارة التونسية نشرته على حسابها بموقع فيسبوك.وبحثت المقابلة "الآفاق والفرص المتاحة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى الأفضل خاصة في ما يتعلق بالاستثمار والشراكة".وعدّد سعيد المزايا الاستثمارية لتونس والتي يمكن للمؤسسات الكورية الاستفادة منها "كالموقع الجغرافي الإستراتيجي وما يتيحه من إمكانيات للتوجه نحو الأسواق المجاورة كالأسواق الأوروبية وكذلك الأسواق الإفريقية، فضلا عن كفاءة الموارد البشرية".وأوضح أن هناك قطاعات بعينها يمكن أن "توفر للشركات الكورية فرصا واعدة للتوسع والنجاح، كقطاع صناعة الأدوية وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وصناعة مكونات السيارات والطائرات وغيرها من القطاعات التي حققت في تونس تطورا ملحوظا".بدوره، أكد السفير الكوري الجنوبي أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية لبلاده في تونس والتي لاقت اهتمام الكثير من المؤسسات الصناعية الكورية.وأعرب عن استعداد صناديق استثمارية كورية "لتلقي مقترحات مشاريع تنموية كبرى والمساهمة في تمويلها".وأبرز السفير حرص سيئول "على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مراتب أفضل ممّا هو عليه في الوقت الراهن"، وفق نص البيان.
https://arabic.sputniknews.com/20180125/السفير-التونسي-موسكو-الشركات-الروسية-الاستثمار-تونس-1029500727.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
كوريا الجنوبية مستعدة لتمويل مشاريع تنموية كبرى في تونس
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أكد سفير كورويا الجنوبية لدى تونس، استعداد بلاده لتمويل مشاريع تنموية كبرى في البلد العربي الأفريقي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع أمس الإثنين وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعّيد بمقر وزارته بسفير كوريا الجنوبية بتونس "كوك نام سن"، وفق بيان للوزارة التونسية نشرته على حسابها بموقع فيسبوك.
وبحثت المقابلة "الآفاق والفرص المتاحة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى الأفضل خاصة في ما يتعلق بالاستثمار
والشراكة".
وعدّد سعيد المزايا الاستثمارية لتونس والتي يمكن للمؤسسات الكورية الاستفادة منها "كالموقع الجغرافي الإستراتيجي وما يتيحه من إمكانيات للتوجه نحو الأسواق المجاورة كالأسواق الأوروبية وكذلك الأسواق الإفريقية، فضلا عن كفاءة الموارد البشرية".
وأوضح أن هناك قطاعات بعينها يمكن أن "توفر للشركات الكورية فرصا واعدة للتوسع والنجاح، كقطاع صناعة الأدوية وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات وصناعة مكونات السيارات والطائرات وغيرها من القطاعات التي حققت في تونس تطورا ملحوظا".
بدوره، أكد السفير الكوري الجنوبي أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية لبلاده في تونس والتي لاقت اهتمام الكثير من المؤسسات الصناعية الكورية.
وأعرب عن استعداد صناديق استثمارية كورية "لتلقي مقترحات مشاريع تنموية كبرى والمساهمة في تمويلها".
وأبرز السفير حرص سيئول "على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مراتب أفضل ممّا هو عليه في الوقت الراهن"، وفق نص البيان.