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https://arabic.sputniknews.com/20220222/كيف-احتفل-الأهالي-باعتراف-روسيا-باستقلال-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1058979379.html
كيف احتفل الأهالي باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
كيف احتفل الأهالي باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
وقع الرئيس فلاديمير بوتين، ليل أمس الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، كما تم توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
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фото, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

كيف احتفل الأهالي باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

08:23 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 08:37 GMT 22.02.2022)
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وقع الرئيس فلاديمير بوتين، ليل أمس الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، كما تم توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين.
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصوريبتهج الناس بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
يبتهج الناس بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Sergei Averin
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يبتهج الناس بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوررد فعل السكان لدى توقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
رد فعل السكان لدى توقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilia Pitalev
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رد فعل السكان لدى توقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورلحظة توقيع الرئيس فلاديمير بوتين وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين، بحضور رئيسي الجمهوريتين: دينيس بوشيلين (دونيتسك، وسط الصورة) وليونيد باسيتشنيك (لوغانسك، يسار الصورة) في الكرملين، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
لحظة توقيع الرئيس فلاديمير بوتين وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين، بحضور رئيسي الجمهوريتين: دينيس بوشيلين (دونيتسك، وسط الصورة) وليونيد باسيتشنيك (لوغانسك، يسار الصورة) في الكرملين، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
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لحظة توقيع الرئيس فلاديمير بوتين وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين، بحضور رئيسي الجمهوريتين: دينيس بوشيلين (دونيتسك، وسط الصورة) وليونيد باسيتشنيك (لوغانسك، يسار الصورة) في الكرملين، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصورمنحوتة مكتوب عليها "أنا أحب جمهورية دونيتسك الشعبية"، خلال الاحتفالات بتوقيع الوثائق الخاصة باعتراف روسيا الاتحادية بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين في شوراع دونيتسك، 21 فبراير 2022
منحوتة مكتوب عليها أنا أحب جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال الاحتفالات بتوقيع الوثائق الخاصة باعتراف روسيا الاتحادية بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين في شوراع دونيتسك، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergei Averin
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منحوتة مكتوب عليها "أنا أحب جمهورية دونيتسك الشعبية"، خلال الاحتفالات بتوقيع الوثائق الخاصة باعتراف روسيا الاتحادية بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين في شوراع دونيتسك، 21 فبراير 2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوراطلاق الألعاب النارية ورفع علم روسيا بعد مراسم توقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
اطلاق الألعاب النارية ورفع علم روسيا بعد مراسم توقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ilia Pitalev
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اطلاق الألعاب النارية ورفع علم روسيا بعد مراسم توقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصورالسكان يخرجون إلى شوارع المدن احتفالاً بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
السكان يخرجون إلى شوارع المدن احتفالاً بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergei Averin
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السكان يخرجون إلى شوارع المدن احتفالاً بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصوراطلاق الألعاب النارية احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
اطلاق الألعاب النارية احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Sergei Averin
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اطلاق الألعاب النارية احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالسكان يهنئون بعضهم بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
السكان يهنئون بعضهم بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Ilia Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
السكان يهنئون بعضهم بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصوراطلاق الألعاب النارية ورفع علم روسيا احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
اطلاق الألعاب النارية ورفع علم روسيا احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Sergei Averin
/
الذهاب إلى بنك الصور
اطلاق الألعاب النارية ورفع علم روسيا احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصوراطلاق الألعاب النارية ورفع أعلام روسيا احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
اطلاق الألعاب النارية ورفع أعلام روسيا احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Sergei Averin
/
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اطلاق الألعاب النارية ورفع أعلام روسيا احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
اقرأ أبضا - كلمة متلفزة للرئيس بوتين للمواطنين في روسيا حول القرارات المتعلقة يإقليم دونباس
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