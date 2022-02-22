https://arabic.sputniknews.com/20220222/كيف-احتفل-الأهالي-باعتراف-روسيا-باستقلال-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1058979379.html

كيف احتفل الأهالي باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

كيف احتفل الأهالي باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

وقع الرئيس فلاديمير بوتين، ليل أمس الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، كما تم توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

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