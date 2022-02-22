كيف احتفل الأهالي باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
08:23 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 08:37 GMT 22.02.2022)
وقع الرئيس فلاديمير بوتين، ليل أمس الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، كما تم توقيع اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين.
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصوريبتهج الناس بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
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يبتهج الناس بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوررد فعل السكان لدى توقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
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رد فعل السكان لدى توقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورلحظة توقيع الرئيس فلاديمير بوتين وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين، بحضور رئيسي الجمهوريتين: دينيس بوشيلين (دونيتسك، وسط الصورة) وليونيد باسيتشنيك (لوغانسك، يسار الصورة) في الكرملين، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
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© Sputnik . Aleksei Nikolskiy/
لحظة توقيع الرئيس فلاديمير بوتين وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين، بحضور رئيسي الجمهوريتين: دينيس بوشيلين (دونيتسك، وسط الصورة) وليونيد باسيتشنيك (لوغانسك، يسار الصورة) في الكرملين، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصورمنحوتة مكتوب عليها "أنا أحب جمهورية دونيتسك الشعبية"، خلال الاحتفالات بتوقيع الوثائق الخاصة باعتراف روسيا الاتحادية بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين في شوراع دونيتسك، 21 فبراير 2022
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منحوتة مكتوب عليها "أنا أحب جمهورية دونيتسك الشعبية"، خلال الاحتفالات بتوقيع الوثائق الخاصة باعتراف روسيا الاتحادية بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين في شوراع دونيتسك، 21 فبراير 2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوراطلاق الألعاب النارية ورفع علم روسيا بعد مراسم توقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
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اطلاق الألعاب النارية ورفع علم روسيا بعد مراسم توقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصورالسكان يخرجون إلى شوارع المدن احتفالاً بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
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السكان يخرجون إلى شوارع المدن احتفالاً بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصوراطلاق الألعاب النارية احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
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اطلاق الألعاب النارية احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالسكان يهنئون بعضهم بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
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السكان يهنئون بعضهم بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصوراطلاق الألعاب النارية ورفع علم روسيا احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
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اطلاق الألعاب النارية ورفع علم روسيا احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصوراطلاق الألعاب النارية ورفع أعلام روسيا احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
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اطلاق الألعاب النارية ورفع أعلام روسيا احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022