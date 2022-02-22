https://arabic.sputniknews.com/20220222/كيف-توفر-روسيا-الأمن-لمنطقة-دونباس-1058993512.html
كيف توفر روسيا الأمن لمنطقة دونباس
كيف توفر روسيا الأمن لمنطقة دونباس
يمكن لروسيا أن توفر الأمن للجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس من دون أن ترسل قوات إلى المنطقة. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T12:23+0000
2022-02-22T12:23+0000
2022-02-22T12:23+0000
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صرح بذلك المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك.وقال أدوارد باسورين على شبكة تلفزيون "روسيا 24": "بإمكان روسيا توفير الأمن لنا بنشر مظلة الدفاع الجوي في سمائنا".وأشار إلى أن ذلك سيحول دون تحليق طائرات من الممكن أن تخل بأمن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ولن تكون ثمة حاجة إلى إرسال وحدات من الجيش الروسي إلى المنطقة.وأضاف أن بإمكان روسيا حماية سكان المنطقة من الاعتداءات بإصدار بيان بشأن ضمانات أمنية.وأمن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يهدده نظام الحكم في أوكرانيا والذي ما زال يطمح إلى استعادة السيطرة على منطقة دونباس وإخلائها من المواطنين الروس والأوكرانيين الناطقين باللغة الروسية.وإزاء احتمال أن يلجأ نظام الحكم الأوكراني إلى استخدام القوة العسكرية لشن هجوم جديد على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اضطرت روسيا إلى الاعتراف باستقلالهما عن الإدارة الأوكرانية وحقهما في الدفاع عن النفس. وأعلنت روسيا اعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في 21 فبراير/شباط 2022.وقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
كيف توفر روسيا الأمن لمنطقة دونباس
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يمكن لروسيا أن توفر الأمن للجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس من دون أن ترسل قوات إلى المنطقة.
صرح بذلك المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبية التابعة لجمهورية دونيتسك.
وقال أدوارد باسورين على شبكة تلفزيون "روسيا 24"
: "بإمكان روسيا توفير الأمن لنا بنشر مظلة الدفاع الجوي في سمائنا".
وأشار إلى أن ذلك سيحول دون تحليق طائرات من الممكن أن تخل بأمن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ولن تكون ثمة حاجة إلى إرسال وحدات من الجيش الروسي إلى المنطقة.
وأضاف أن بإمكان روسيا حماية سكان المنطقة من الاعتداءات بإصدار بيان بشأن ضمانات أمنية.
وأمن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يهدده نظام الحكم في أوكرانيا والذي ما زال يطمح إلى استعادة السيطرة على منطقة دونباس وإخلائها من المواطنين الروس والأوكرانيين الناطقين باللغة الروسية.
وإزاء احتمال أن يلجأ نظام الحكم الأوكراني إلى استخدام القوة العسكرية لشن هجوم جديد على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اضطرت روسيا إلى الاعتراف باستقلالهما عن الإدارة الأوكرانية وحقهما في الدفاع عن النفس. وأعلنت روسيا اعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في 21 فبراير/شباط 2022.
وقد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.