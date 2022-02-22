https://arabic.sputniknews.com/20220222/كيف-نجا-الاقتصاد-الإثيوبي-من-ويلات-الحرب-والكوارث-رئيس-الحكومة-يجيب-1059000468.html
كيف نجا الاقتصاد الإثيوبي من ويلات الحرب والكوارث... رئيس الحكومة يجيب
كيف نجا الاقتصاد الإثيوبي من ويلات الحرب والكوارث... رئيس الحكومة يجيب
قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده حققت تنمية اقتصادية ملحوظة، رغم ما واجهته من تحديات الحرب والجفاف والفيضانات، فضلا عن آثار جائحة كورونا. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T14:12+0000
2022-02-22T14:12+0000
2022-02-22T14:12+0000
اقتصاد
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1049855670_0:0:1442:812_1920x0_80_0_0_e60a486607dd53713fdd40c558151fef.jpg
جاء ذلك خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب، عرض أحمد خلالها أداء حكومته خلال الأشهر الستة الماضية، وأجاب عن أسئلة أعضاء مجلس بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.وذكر أن الدولة قد أمّنت 1.9 مليار دولار من تجارة الصادرات خلال الفترة المذكورة وهي أعلى بنسبة 25 في المئة عن الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على الحصول على 4 مليارات دولار في السنة المالية الحالية.وبحسب أبي، فقد تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد بنسبة 23 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ووفقا له، هناك حاجة إلى تدابير اقتصادية كلية كبيرة لسد الخلل في الميزانية، إذ قال "عندما تتجاوز صادراتنا وارداتنا، تستفيد بلادنا".وأشار إلى أن أصول البنوك التي بلغت 1.8 تريليون بير في نفس الفترة من العام الماضي زادت بما يقارب 2 تريليون بير، كما زادت الثروة أيضًا.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/أمريكا-تنفذ-تهديدها-بشأن-إثيوبيا-وتوجه-ضربة-قوية-للاقتصاد-1054840064.html
https://arabic.sputniknews.com/20201224/سفير-تل-أبيب-بأديس-أبابا-الإصلاحات-الاقتصادية-في-إثيوبيا-تجذب-المستثمرين-الإسرائيليين--1047612592.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/10/1049855670_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cdbda7539dcd1a2ee725825918609cfa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار إثيوبيا
كيف نجا الاقتصاد الإثيوبي من ويلات الحرب والكوارث... رئيس الحكومة يجيب
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده حققت تنمية اقتصادية ملحوظة، رغم ما واجهته من تحديات الحرب والجفاف والفيضانات، فضلا عن آثار جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب، عرض أحمد خلالها أداء حكومته خلال الأشهر الستة الماضية، وأجاب عن أسئلة أعضاء مجلس بشأن الأوضاع الراهنة في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية
.
وأوضح آبي أنه على الرغم من أن الأنشطة الاقتصادية للبلاد قد واجهت العديد من التحديات من صنع الإنسان والطبيعية خلال الأشهر الستة الماضية، فقد زاد حجم الإيرادات المحصلة من التصدير خلال الفترة المذكورة بنسبة 15 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وذكر أن الدولة قد أمّنت 1.9 مليار دولار من تجارة الصادرات خلال الفترة المذكورة وهي أعلى بنسبة 25 في المئة عن الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على الحصول على 4 مليارات دولار في السنة المالية الحالية.
وبحسب أبي، فقد تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر
للبلاد بنسبة 23 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
24 ديسمبر 2020, 11:47 GMT
وأضاف أن البلاد تمكنت من توفير مليار دولار من خلال استبدال البضائع المستوردة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الميزانية الإثيوبية.
ووفقا له، هناك حاجة إلى تدابير اقتصادية كلية كبيرة لسد الخلل في الميزانية، إذ قال "عندما تتجاوز صادراتنا وارداتنا، تستفيد بلادنا".
وأشار إلى أن أصول البنوك التي بلغت 1.8 تريليون بير في نفس الفترة من العام الماضي زادت بما يقارب 2 تريليون بير، كما زادت الثروة أيضًا.