https://arabic.sputniknews.com/20220222/كيه---9-مدفع-جديد-للجيش-المصري-1058996266.html
"كيه - 9" مدفع جديد للجيش المصري
"كيه - 9" مدفع جديد للجيش المصري
يقول تقرير للشركة الكورية الجنوبية "هانوا ديفينس" المصنعة للمدفع "كيه - 9" إنه من أكثر المدافع ذاتية الحركة تقدما في العالم بفضل الأداء الجيد والمدى الطويل. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T12:59+0000
2022-02-22T12:59+0000
2022-02-22T12:59+0000
انفوجرافيك
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إضافة إلى خفة الحركة التي تمنحه قدرة كبيرة على المناورة والتخفي، مع إمكانية إعداده لإطلاق النار على العدو خلال دقيقة واحدة.وتضمن التقرير بيانات توضيحية ترصد خطوات تغيير وضع المدفع من وضع السكون إلى الحركة ثم إلى وضع إطلاق قذائف عيار 155 ملم في أقل من دقيقة واحدة.ويقول التقرير إن المدفع يمكنه التموضع في مكانه من وضع الحركة خلال 30 ثانية، والاستعداد للمهمة خلال 30 ثانية أخرى، بينما يمكنه إطلاق من 6 إلى 8 قذائف على العدو خلال 60 ثانية فقط.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"كيه - 9" مدفع جديد للجيش المصري
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يقول تقرير للشركة الكورية الجنوبية "هانوا ديفينس" المصنعة للمدفع "كيه - 9" إنه من أكثر المدافع ذاتية الحركة تقدما في العالم بفضل الأداء الجيد والمدى الطويل.
إضافة إلى خفة الحركة التي تمنحه قدرة كبيرة على المناورة والتخفي، مع إمكانية إعداده لإطلاق النار على العدو خلال دقيقة واحدة.
وتضمن التقرير بيانات توضيحية ترصد خطوات تغيير وضع المدفع من وضع السكون إلى الحركة ثم إلى وضع إطلاق قذائف عيار 155 ملم في أقل من دقيقة واحدة.
ويقول التقرير إن المدفع يمكنه التموضع في مكانه من وضع الحركة خلال 30 ثانية، والاستعداد للمهمة خلال 30 ثانية أخرى، بينما يمكنه إطلاق من 6 إلى 8 قذائف على العدو خلال 60 ثانية فقط.