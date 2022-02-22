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لأصحاب المعدة القوية فقط ... عشاء مع الزومبي في الرياض
لأصحاب المعدة القوية فقط ... عشاء مع الزومبي في الرياض
يقدم مطعم في المملكة العربية السعودية لرواده تجربة فريدة من نوعها، أطباقا مع جانب من الجمجمة، والدم بصحبة الزومبي، ومصاصي الدماء، و... نترككم مع الصور! 22.02.2022, سبوتنيك عربي
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يقدم مطعم "شادوز" (Shadows: الظلال) خدماته لهواة أفلام الرعب - "أصحاب المعدة القوية" - بتذوق أطباقهم بينما يرتدي الموظفون أزياء دموية ويقدمون عروضا يتفاعل معها الزبائن.وأتاح المطعم في بوليفارد رياض سيتي، خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي لعام 2021، الفرصة لزبائنه لتناول الطعام أثناء عروض يؤديها ممثلون يرتدون أزياء لشخصيات مخيفة.
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фото, صور, وسائط متعددة, السعودية, أخبار السعودية اليوم

لأصحاب المعدة القوية فقط ... عشاء مع الزومبي في الرياض

14:28 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 14:31 GMT 22.02.2022)
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يقدم مطعم في المملكة العربية السعودية لرواده تجربة فريدة من نوعها، أطباقا مع جانب من الجمجمة، والدم بصحبة الزومبي، ومصاصي الدماء، و... نترككم مع الصور!
© REUTERS / Ahmed Yosri

تتفاعل النساء مع أعضاء فريق التمثيل يرتدون زي الزومبي أثناء تناولهم العشاء في مطعم Shadows، في الرياض ،المملكة العربية السعودية، 17 فبراير 2022.

تتفاعل النساء مع أعضاء فريق التمثيل يرتدون زي الزومبي أثناء تناولهم العشاء في مطعم Shadows، في الرياض ،المملكة العربية السعودية، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
1/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

تتفاعل النساء مع أعضاء فريق التمثيل يرتدون زي الزومبي أثناء تناولهم العشاء في مطعم Shadows، في الرياض ،المملكة العربية السعودية، 17 فبراير 2022.

© REUTERS / Ahmed Yosri

امرأة تقف لالتقاط صورة مع جمجمة في مطعم Shadows، في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 فبراير 2022.

امرأة تقف لالتقاط صورة مع جمجمة في مطعم Shadows، في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
2/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

امرأة تقف لالتقاط صورة مع جمجمة في مطعم Shadows، في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 فبراير 2022.

© REUTERS / Ahmed Yosri

امرأة تتفاعل مع أعضاء فريق التمثيل يرتدون زي الزومبي أثناء تناولهم العشاء في مطعم Shadows، في الرياض ،المملكة العربية السعودية، 17 فبراير 2022.

امرأة تتفاعل مع أعضاء فريق التمثيل يرتدون زي الزومبي أثناء تناولهم العشاء في مطعم Shadows، في الرياض ،المملكة العربية السعودية، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
3/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

امرأة تتفاعل مع أعضاء فريق التمثيل يرتدون زي الزومبي أثناء تناولهم العشاء في مطعم Shadows، في الرياض ،المملكة العربية السعودية، 17 فبراير 2022.

© REUTERS / Ahmed Yosri

امرأة تلمس رأس أحد المهرجين أثناء تناول العشاء في مطعم Shadows ذي الطابع المخيف، في الرياض، المملكة العربية السعودية ، 17 فبراير 2022.

امرأة تلمس رأس أحد المهرجين أثناء تناول العشاء في مطعم Shadows ذي الطابع المخيف، في الرياض، المملكة العربية السعودية ، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
4/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

امرأة تلمس رأس أحد المهرجين أثناء تناول العشاء في مطعم Shadows ذي الطابع المخيف، في الرياض، المملكة العربية السعودية ، 17 فبراير 2022.

© REUTERS / Ahmed Yosri

أشخاص يتناولون العشاء في مطعم Shadows، في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 فبراير 2022.

أشخاص يتناولون العشاء في مطعم Shadows، في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
5/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

أشخاص يتناولون العشاء في مطعم Shadows، في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 فبراير 2022.

© REUTERS / Ahmed Yosri

امرأة تتفاعل مع أعضاء فريق التمثيل يرتدون زي الزومبي أثناء تناولهم العشاء في مطعم Shadows، في الرياض ،المملكة العربية السعودية، 17 فبراير 2022.

امرأة تتفاعل مع أعضاء فريق التمثيل يرتدون زي الزومبي أثناء تناولهم العشاء في مطعم Shadows، في الرياض ،المملكة العربية السعودية، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
6/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

امرأة تتفاعل مع أعضاء فريق التمثيل يرتدون زي الزومبي أثناء تناولهم العشاء في مطعم Shadows، في الرياض ،المملكة العربية السعودية، 17 فبراير 2022.

© REUTERS / Ahmed Yosri

نساء يتناولن العشاء في مطعم Shadows، في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 فبراير 2022.

نساء يتناولن العشاء في مطعم Shadows، في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
7/7
© REUTERS / Ahmed Yosri

نساء يتناولن العشاء في مطعم Shadows، في الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 فبراير 2022.

يقدم مطعم "شادوز" (Shadows: الظلال) خدماته لهواة أفلام الرعب - "أصحاب المعدة القوية" - بتذوق أطباقهم بينما يرتدي الموظفون أزياء دموية ويقدمون عروضا يتفاعل معها الزبائن.
وأتاح المطعم في بوليفارد رياض سيتي، خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي لعام 2021، الفرصة لزبائنه لتناول الطعام أثناء عروض يؤديها ممثلون يرتدون أزياء لشخصيات مخيفة.
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