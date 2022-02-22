https://arabic.sputniknews.com/20220222/لأصحاب-المعدة-القوية-فقط--عشاء-مع-الزومبي-في-الرياض-1058993031.html

لأصحاب المعدة القوية فقط ... عشاء مع الزومبي في الرياض

لأصحاب المعدة القوية فقط ... عشاء مع الزومبي في الرياض

يقدم مطعم في المملكة العربية السعودية لرواده تجربة فريدة من نوعها، أطباقا مع جانب من الجمجمة، والدم بصحبة الزومبي، ومصاصي الدماء، و... نترككم مع الصور! 22.02.2022, سبوتنيك عربي

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يقدم مطعم "شادوز" (Shadows: الظلال) خدماته لهواة أفلام الرعب - "أصحاب المعدة القوية" - بتذوق أطباقهم بينما يرتدي الموظفون أزياء دموية ويقدمون عروضا يتفاعل معها الزبائن.وأتاح المطعم في بوليفارد رياض سيتي، خلال فعاليات موسم الرياض الترفيهي لعام 2021، الفرصة لزبائنه لتناول الطعام أثناء عروض يؤديها ممثلون يرتدون أزياء لشخصيات مخيفة.

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