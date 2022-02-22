https://arabic.sputniknews.com/20220222/لافروف-الغرب-لا-يحاول-نزع-فتيل-التوتر-الذي-صنعه-بنفسه-1058997218.html
لافروف: الغرب لا يحاول نزع فتيل التوتر الذي صنعه بنفسه
لافروف: الغرب لا يحاول نزع فتيل التوتر الذي صنعه بنفسه
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الغرب يحاول بشتى الطرق إفقاد روسيا توازنها، ويعمل على تصعيد المواجهة، مشيرا إلى أنه أمر يدعو للحزن. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-22T13:21+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف عبر قناة "روسيا 1": "الزملاء الغربيون يبنون كل هذه "المشاكل" الخطابية من أجل تصعيد المواجهة. إنهم لا يحاولون البحث عن طريقة لنزع فتيل التوتر الذي صنعوه بأنفسهم، بل يحاولون بشتى الطرق إفقاد روسيا توازنها، وكبح تنميتنا كما قال الرئيس بوتين في كلمته للشعب الروسي أمس".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن روسيا تضمن أمن كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك.وقال لافروف عبر قناة "روسيا 24": "معاهدة الصداقة والتعاون التي تم توقيعها بين روسيا وهاتين الدولتين الجديدتين، نحن نضمن فيها أمنهما. أعتقد أن الجميع يفهم ذلك".كما أعرب لافروف عن قلق بلاده إزاء الخطاب العدائي المتواصل من كييف، وضخ الأسلحة إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده اتخذت قرار الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على أساس ميثاق الأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/لافروف-روسيا-تضمن-أمن-جمهوريتي-دونيتسك-ولوهانسك-1058986072.html
https://arabic.sputniknews.com/20220222/موسكو-لا-نخطط-حاليا-لإرسال-القوات-المسلحة-إلى-دونباس-1058995317.html
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روسيا, العالم
لافروف: الغرب لا يحاول نزع فتيل التوتر الذي صنعه بنفسه
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الغرب يحاول بشتى الطرق إفقاد روسيا توازنها، ويعمل على تصعيد المواجهة، مشيرا إلى أنه أمر يدعو للحزن.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف عبر قناة "روسيا 1": "الزملاء الغربيون يبنون كل هذه "المشاكل" الخطابية من أجل تصعيد المواجهة. إنهم لا يحاولون البحث عن طريقة لنزع فتيل التوتر الذي صنعوه بأنفسهم، بل يحاولون بشتى الطرق إفقاد روسيا توازنها، وكبح تنميتنا كما قال الرئيس بوتين في كلمته للشعب الروسي أمس".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن روسيا تضمن أمن كل من جمهورية
دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك.
وقال لافروف عبر قناة "روسيا 24": "معاهدة الصداقة والتعاون التي تم توقيعها بين روسيا وهاتين الدولتين الجديدتين، نحن نضمن فيها أمنهما. أعتقد أن الجميع يفهم ذلك".
كما أعرب لافروف عن قلق بلاده إزاء الخطاب العدائي المتواصل من كييف، وضخ الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي
أن بلاده اتخذت قرار الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على أساس ميثاق الأمم المتحدة.