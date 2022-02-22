https://arabic.sputniknews.com/20220222/لافروف-روسيا-تضمن-أمن-جمهوريتي-دونيتسك-ولوهانسك-1058986072.html
لافروف: روسيا تضمن أمن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
لافروف: روسيا تضمن أمن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تضمن أمن كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T09:45+0000
2022-02-22T09:45+0000
2022-02-22T10:03+0000
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روسيا
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وقال لافروف عبر قناة "روسيا 24": "معاهدة الصداقة والتعاون التي تم توقيعها بين روسيا وهاتين الدولتين الجديدتين، نحن نضمن فيها أمنهما. أعتقد أن الجميع يفهم ذلك".كما أعرب لافروف عن قلق بلاده إزاء الخطاب العدائي المتواصل من كييف، وضخ الأسلحة إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسية أن بلاده اتخذت قرار الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك على أساس ميثاق الأمم المتحدة.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
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روسيا
لافروف: روسيا تضمن أمن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
09:45 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 10:03 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تضمن أمن كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك.
وقال لافروف عبر قناة "روسيا 24": "معاهدة الصداقة والتعاون التي تم توقيعها بين روسيا وهاتين الدولتين الجديدتين، نحن نضمن فيها أمنهما. أعتقد أن الجميع يفهم ذلك".
كما أعرب لافروف عن قلق بلاده إزاء الخطاب العدائي المتواصل من كييف، وضخ الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسية أن بلاده اتخذت قرار الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك على أساس ميثاق الأمم المتحدة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي
الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.