https://arabic.sputniknews.com/20220222/للعام-الثامن-مطار-دبي-الأكثر-ازدحاما-في-العالم-للسفر-الدولي-1058988758.html

للعام الثامن... مطار دبي الأكثر ازدحاما في العالم للسفر الدولي

للعام الثامن... مطار دبي الأكثر ازدحاما في العالم للسفر الدولي

أعلن مطار دبي الدولي، اليوم الثلاثاء، عن احتفاظه بالمركز الأول باعتباره أكثر المطارات ازدحاما في ‏العالم للسفر الدولي، بعد استيعابه ما يقرب من 29 مليون مسافر... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

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ويمثل المسافرون القادمون ما يزيد قليلا على 70 بالمئة من أرقام المسافرين عبر مطار دبي الدولي للعام الماضي، والذين يشكلون بنسبة كبيرة المقيمين الذين يسافرون من وإلى إمارة دبي الخليجية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.ويعد رقم العام الماضي زيادة بنسبة 12 بالمئة في حركة المرور في مطار دبي الدولي مقارنة بعام 2020، الذي سجل ما يقرب من 26 مليون مسافر.ورغم ذلك، فإن رقم العام الماضي لا يقترب من نقطة ما قبل بداية وباء "كورونا"، وقتما كان مطار دبي الدولي يشهد 86.4 مليون في حركة المرور السنوية التي سجلها في عام 2019.وحاز مطار دبي على لقب "أكثر المطارات ازدحاما" للسفر الدولي، متجاوزا مطار هيثرو بلندن وأتلانتا هارتسفيلد جاكسون، على الرغم من أن الأخير يعد من بين أكثر المطارات ازدحامًا من حيث إجمالي حركة الركاب.وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، إن مطار دبي الدولي يتوقع وصول 57 مليون مسافر عبر المطار خلال العام الحالي 2022، بل والتعافي الكامل لأرقام ما قبل الوباء بحلول عام 2024.وتستضيف دبي في الوقت الحالي معرض "إكسبو 2020 دبي" العالمي، الذي تستمر فعاليته 6 أشهر، وكان تم تأجيله لمدة عام بسبب فيروس "كورونا" المستجد.واجتذب "إكسبو 2020 دبي"، الذي انطلق في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ويستمر حتى نهاية مارس/ آذار المقبل ملايين الزوار، بالإضافة إلى رؤساء الدول والملوك والمشاهير، مما ساعد على تعزيز سمعة دبي كوجهة عالمية.

https://arabic.sputniknews.com/20211220/مطار-دبي-يعود-للعمل-بكامل-طاقته-للمرة-الأولى-منذ-تفشي-كورونا-1054374417.html

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