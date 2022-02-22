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https://arabic.sputniknews.com/20220222/للمرة-الأولى-على-الإطلاق-السودان-يحقق-رقما-قياسيا-في-تصدير-الذهب-1058981712.html
للمرة الأولى على الإطلاق... السودان يحقق رقما قياسيا في تصدير الذهب
للمرة الأولى على الإطلاق... السودان يحقق رقما قياسيا في تصدير الذهب
قال وزير المعادن السوداني، محمد بشير عبد الله، اليوم الثلاثاء، إن صادرات بلاده من الذهب وصلت إلى رقم قياسي. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T08:31+0000
2022-02-22T08:31+0000
أخبار السودان اليوم
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وأكد تجاوز السودان لـ1.7 مليار دولار كصادرات، للمرة الأولى على الإطلاق. وتابع الوزير أن الصادرات من الذهب استحوذت على 40 % من صادرات السودان العام الماضي، حسب سكاي نيوز عربية. وتوقع الوزير قفزة قياسية في إنتاج الذهب بدعم من دخول المستثمرين.
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أخبار السودان اليوم

للمرة الأولى على الإطلاق... السودان يحقق رقما قياسيا في تصدير الذهب

08:31 GMT 22.02.2022
© AP Photo / Abd Raoufعلم السودان
علم السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Abd Raouf
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قال وزير المعادن السوداني، محمد بشير عبد الله، اليوم الثلاثاء، إن صادرات بلاده من الذهب وصلت إلى رقم قياسي.
وأكد تجاوز السودان لـ1.7 مليار دولار كصادرات، للمرة الأولى على الإطلاق.
وتابع الوزير أن الصادرات من الذهب استحوذت على 40 % من صادرات السودان العام الماضي، حسب سكاي نيوز عربية.
وتوقع الوزير قفزة قياسية في إنتاج الذهب بدعم من دخول المستثمرين.
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