https://arabic.sputniknews.com/20220222/للمشاركة-بقمة-الناتو-الرئيس-التركي-يؤجل-زيارته-لغينيا-بيساو-1059008772.html
للمشاركة بقمة الناتو.. الرئيس التركي يؤجل زيارته لغينيا بيساو
للمشاركة بقمة الناتو.. الرئيس التركي يؤجل زيارته لغينيا بيساو
قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأجيل زيارته إلى جمهورية غينيا بيساو للمشاركة في قمة قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستعقد يوم غد الأربعاء. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T16:11+0000
2022-02-22T16:11+0000
2022-02-22T16:11+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء في بيان إن زيارة أردوغان إلى غينيا بيساو وهي المحطة الثالثة ضمن جولته الإفريقية تم تأجيلها، للمشاركة بقمة الناتو.وأوضح بيان الرئاسة التركية أن أردوغان والوفد المصاحب له سيعودون إلى تركيا عقب زيارة السنغال، بحسب وكالة "الأناضول".وبدأ الرئيس التركي جولة إفريقية أمس الأحد، بزيارة إلى الكونغو الديمقراطية ثم السنغال.وكان من المخطط أن يختتم الرئيس التركي اليوم الثلاثاء جولته الإفريقية بزيارة جمهورية غينيا بيساو.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/تركيا-آلية-الردع-في-الناتو-قد-تعتبر-فرصة-لحل-الصراع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1058846810.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
للمشاركة بقمة الناتو.. الرئيس التركي يؤجل زيارته لغينيا بيساو
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قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأجيل زيارته إلى جمهورية غينيا بيساو للمشاركة في قمة قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستعقد يوم غد الأربعاء.
وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء في بيان إن زيارة أردوغان إلى غينيا بيساو وهي المحطة الثالثة ضمن جولته الإفريقية تم تأجيلها، للمشاركة بقمة الناتو.
وأوضح بيان الرئاسة التركية أن أردوغان والوفد المصاحب له سيعودون إلى تركيا عقب زيارة السنغال، بحسب وكالة "الأناضول".
وبدأ الرئيس التركي
جولة إفريقية أمس الأحد، بزيارة إلى الكونغو الديمقراطية ثم السنغال.
وكان من المخطط أن يختتم الرئيس التركي اليوم الثلاثاء جولته الإفريقية بزيارة جمهورية غينيا بيساو.