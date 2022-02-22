https://arabic.sputniknews.com/20220222/لوغانسك-إصابة-خط-أنابيب-الغاز-بأضرار-نتيجة-القصف-الأوكراني-1058976901.html
لوغانسك: إصابة خط أنابيب الغاز بأضرار نتيجة القصف الأوكراني
لوغانسك: إصابة خط أنابيب الغاز بأضرار نتيجة القصف الأوكراني
أعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية لوغانسك، اليوم الثلاثاء، أن القصف الأوكراني لأراضي البلاد، يوم أمس الاثنين، تسبب بإصابة خط أنابيب الغاز الذي يمر بأراضيها... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T05:58+0000
2022-02-22T05:58+0000
2022-02-22T05:58+0000
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وجاء في بيان الطوارئ: "في الساعة 20:00 من يوم 21 شباط/فبراير، ونتيجة للقصف أصيب خط أنابيب الغاز ذو الضغط المنخفض بقطر 32 ملم بأضرار".وأعلنت وزارة أمن الدولة في الجمهورية، في وقت سابق، إحباطها عمليات تخريبية كانت تستهدف تفجير عدد من المواقع الاستراتيجية والحيوية الهامة في المنطقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوغانسك: إصابة خط أنابيب الغاز بأضرار نتيجة القصف الأوكراني
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أعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية لوغانسك، اليوم الثلاثاء، أن القصف الأوكراني لأراضي البلاد، يوم أمس الاثنين، تسبب بإصابة خط أنابيب الغاز الذي يمر بأراضيها بأضرار.
وجاء في بيان الطوارئ: "في الساعة 20:00 من يوم 21 شباط/فبراير، ونتيجة للقصف أصيب خط أنابيب الغاز ذو الضغط المنخفض بقطر 32 ملم بأضرار".
وأعلنت
وزارة أمن الدولة في الجمهورية، في وقت سابق، إحباطها عمليات تخريبية كانت تستهدف تفجير عدد من المواقع الاستراتيجية والحيوية الهامة في المنطقة.