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مسلح يحتجز رهائن داخل متجر في هولندا
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https://arabic.sputniknews.com/20220222/ليبيا-ترفض-اعتراف-موسكو-باستقلال-دونيتسك-ولوغانسك-وتدعو-روسيا-إلى-التهدئة-1059019554.html
ليبيا ترفض اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك وتدعو روسيا إلى التهدئة
ليبيا ترفض اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك وتدعو روسيا إلى التهدئة
أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن رفضها اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T19:31+0000
2022-02-22T19:31+0000
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روسيا
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي - سبوتنيك. ودعت الخارجية الليبية، روسيا، إلى التهدئة وسحب "التحشيد العسكري" قرب حدود أوكرانيا.وذكرت الخارجية الليبية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن "حكومة الوحدة الوطنية تنضم إلى المجتمع الدولي في مناشدته لروسيا بالتراجع عن شن أية عملية عسكرية ضد جمهورية أوكرانيا"، داعية روسيا إلى "التهدئة وسحب التحشيد العسكري عن الحدود الأوكرانية ومن شبه جزيرة القرم المحتلة"، وفقا لها.وأكدت الخارجية الليبية في بيانها رفضها "الاعتراف باستقلال ما يعرف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية"، مجددة "رفضها القاطع للتواجد غير الشرعي لقوات الفاغنر في كل من جمهورية أوكرانيا وليبيا، وتدعو روسيا لاستخدام لغة الحوار والدبلوماسية بديلا عن لغة الحرب".
https://arabic.sputniknews.com/20220222/بوريل-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-لا-تشمل-بوتين-1059014977.html
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روسيا, أخبار ليبيا اليوم

ليبيا ترفض اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك وتدعو روسيا إلى التهدئة

19:31 GMT 22.02.2022
© REUTERS / Costas Baltasعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Costas Baltas
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أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن رفضها اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
بنغازي - سبوتنيك. ودعت الخارجية الليبية، روسيا، إلى التهدئة وسحب "التحشيد العسكري" قرب حدود أوكرانيا.
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
بوريل: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا تشمل بوتين
17:43 GMT
وذكرت الخارجية الليبية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن "حكومة الوحدة الوطنية تنضم إلى المجتمع الدولي في مناشدته لروسيا بالتراجع عن شن أية عملية عسكرية ضد جمهورية أوكرانيا"، داعية روسيا إلى "التهدئة وسحب التحشيد العسكري عن الحدود الأوكرانية ومن شبه جزيرة القرم المحتلة"، وفقا لها.
وأكدت الخارجية الليبية في بيانها رفضها "الاعتراف باستقلال ما يعرف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية"، مجددة "رفضها القاطع للتواجد غير الشرعي لقوات الفاغنر في كل من جمهورية أوكرانيا وليبيا، وتدعو روسيا لاستخدام لغة الحوار والدبلوماسية بديلا عن لغة الحرب".
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