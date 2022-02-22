https://arabic.sputniknews.com/20220222/ماذا-قال-الملك-سلمان-بن-عبد-العزيز-في-أول-احتفال-لتأسيس-السعودية-1059007718.html
ماذا قال الملك سلمان بن عبد العزيز في أول احتفال لتأسيس السعودية
ماذا قال الملك سلمان بن عبد العزيز في أول احتفال لتأسيس السعودية
عبر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن اعتزازه بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، والذي أصدر أمرا ملكيا الشهر الماضي بتحديد 22 فبراير/شباط ذكرى يوم... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T15:56+0000
2022-02-22T15:56+0000
2022-02-22T15:56+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وكتب الملك سلمان عبر حسابه على "توتير": نعتزّ بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في العام 1139هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل".وتابع الملك: "وإن احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاءٌ بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل. والحمد لله على كل النعم".وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز في يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرا ملكيا اعتمد فيه يوم 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة، بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس".واختيار هذا اليوم تحديدا يعود إلى الشهر الذي أعلن فيه الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون تأسيس الدولة السعودية الأولى، تحديدا في منتصف عام 1139هـ الذي يوافق شهر فبراير من عام 1727م، وهي الدولة التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، واتخذت من الدرعية عاصمة لها، وكانت تسمى هذه الدولة بـ"إمارة الدرعية".
السعودية
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
ماذا قال الملك سلمان بن عبد العزيز في أول احتفال لتأسيس السعودية
تابعنا عبر
عبر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن اعتزازه بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى، والذي أصدر أمرا ملكيا الشهر الماضي بتحديد 22 فبراير/شباط ذكرى يوم التأسيس.
وكتب الملك سلمان عبر حسابه على "توتير": نعتزّ بذكرى تأسيس
هذه الدولة المباركة في العام 1139هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل".
وتابع الملك: "وإن احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاءٌ بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل. والحمد لله على كل النعم".
وأصدر
الملك سلمان بن عبد العزيز في يناير/ كانون الثاني الماضي، أمرا ملكيا اعتمد فيه يوم 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة، بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم "يوم التأسيس".
واختيار هذا اليوم تحديدا يعود إلى الشهر الذي أعلن فيه الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون تأسيس الدولة السعودية الأولى، تحديدا في منتصف عام 1139هـ الذي يوافق شهر فبراير من عام 1727م، وهي الدولة التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، واتخذت من الدرعية عاصمة لها، وكانت تسمى هذه الدولة بـ"إمارة الدرعية".