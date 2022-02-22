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مباحثات بين أمير قطر ورئيس الحكومة الليبية
مباحثات بين أمير قطر ورئيس الحكومة الليبية
أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T14:34+0000
2022-02-22T14:34+0000
قطر
أخبار ليبيا اليوم
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جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في الدوحة، حسبما ذكر بيان صادر عن الديوان الأميري القطري.وقال البيان إن اللقاء مع رئيس الحكومة الليبية تضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات المختلفة.وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد مناقشة كذلك أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.وشهدت الدوجة اليوم اختتام أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، تحت شعار "الغاز الطبيعي.. رسم مستقبل الطاقة" بالدوحة.
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قطر, أخبار ليبيا اليوم

مباحثات بين أمير قطر ورئيس الحكومة الليبية

14:34 GMT 22.02.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في الدوحة، حسبما ذكر بيان صادر عن الديوان الأميري القطري.
وقال البيان إن اللقاء مع رئيس الحكومة الليبية تضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات المختلفة.
وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد مناقشة كذلك أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.
وشهدت الدوجة اليوم اختتام أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، تحت شعار "الغاز الطبيعي.. رسم مستقبل الطاقة" بالدوحة.
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