https://arabic.sputniknews.com/20220222/محكمة-مصرية-تقضي-بسجن-الممثل-شادي-خلف-3-سنوات-1058990578.html
محكمة مصرية تقضي بسجن الممثل شادي خلف 3 سنوات
محكمة مصرية تقضي بسجن الممثل شادي خلف 3 سنوات
قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق الممثل شادي خلف لاتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T11:10+0000
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وبحسب بوابة الأهرام المصرية قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شادي خلف بالسجن المشدد 3 سنوات في اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات داخل ورشة تمثيل.واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية، داخل غرفة المداولة، لأقوال 5 فتيات من الضحايا، اللاتي يُتهم خلف في التحرش بهن خلال ورشة التدريب.ووجهت النيابة العامة إلى شادي خلف (43 سنة) تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الفنانين في مصر
محكمة مصرية تقضي بسجن الممثل شادي خلف 3 سنوات
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قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق الممثل شادي خلف لاتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات.
وبحسب بوابة الأهرام المصرية
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شادي خلف بالسجن المشدد 3 سنوات في اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات داخل ورشة تمثيل.
واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية، داخل غرفة المداولة، لأقوال 5 فتيات من الضحايا، اللاتي يُتهم خلف في التحرش بهن خلال ورشة التدريب.
ووجهت النيابة العامة إلى شادي خلف (43 سنة) تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.