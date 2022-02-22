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مراسل "سبوتنيك": دوي انفجار في جمهورية دونيتسك
- سبوتنيك عربي, 1920
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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجار-في-دونيتسك-1059025971.html
مراسل "سبوتنيك": دوي انفجار في جمهورية دونيتسك
مراسل "سبوتنيك": دوي انفجار في جمهورية دونيتسك
ذكر مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، في دونيتسك، أن انفجارا وقع في مدينة دونيتسك بالجمهورية الشعبية. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T22:24+0000
2022-02-22T22:55+0000
أخبار أوكرانيا
تغطية أحداث دونباس
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال إنه "لم ترد أنباء عن وقوع حريق بعد الانفجار، الذي وقع في منطقة مركز الإذاعة والتلفزيون".وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، قصفت القوات الأوكرانية، منطقة كومينترنوفو في دونباس. وفقا لمركز التنسيق والتحكم المشترك.وقال متحدث باسم المركز: "قصفت القوات الأوكرانية، منطقة كومينترنوفو، وأدى إلى مقتل مدنيين اثنين في حادث قصف".وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".
https://arabic.sputniknews.com/20220222/المتحدث-باسم-قوات-الدفاع-في-دونيتسك-الحرب-مستمرة-ونحن-ننتظر-ردة-فعل-الجيش-الأوكراني-1059013433.html
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أخبار أوكرانيا

مراسل "سبوتنيك": دوي انفجار في جمهورية دونيتسك

22:24 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 22:55 GMT 22.02.2022)
© Sputnik . Russian Ministry of Emergency Situations / الذهاب إلى بنك الصورحريق هائل إثر انفجار في مصنع للذخيرة، ريازان، روسيا 22 أكتوبر 2021
حريق هائل إثر انفجار في مصنع للذخيرة، ريازان، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
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ذكر مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، في دونيتسك، أن انفجارا وقع في مدينة دونيتسك بالجمهورية الشعبية.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال إنه "لم ترد أنباء عن وقوع حريق بعد الانفجار، الذي وقع في منطقة مركز الإذاعة والتلفزيون".
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، قصفت القوات الأوكرانية، منطقة كومينترنوفو في دونباس. وفقا لمركز التنسيق والتحكم المشترك.
الوضع الحالي في إقليم دونباس - أفراد الخدمة الأوكرانية يركبون مركبة مشاة قتالية على خط المواجهة بالقرب من قرية زايتسيف في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 19 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
المتحدث باسم قوات الدفاع في دونيتسك: الحرب مستمرة ونحن ننتظر ردة فعل الجيش الأوكراني
17:20 GMT
وقال متحدث باسم المركز: "قصفت القوات الأوكرانية، منطقة كومينترنوفو، وأدى إلى مقتل مدنيين اثنين في حادث قصف".
وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام؛ حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.

وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية كان أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.

والصراع في دونباس بين الحكومة الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك مستمر منذ عام 2014، وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع، من قبل قادة مجموعة نورماندي في شباط/ فبراير 2015.

ومع ذلك، لم يتم الالتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة، وصرحت موسكو مراراً أن "كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع".
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