https://arabic.sputniknews.com/20220222/مسؤول-أمريكي-ندرس-كل-الخيارات-بما-فيها-إمكانية-فرض-عقوبات-على-بوتين-1059024979.html

مسؤول أمريكي: ندرس كل الخيارات بما فيها إمكانية فرض عقوبات على بوتين

مسؤول أمريكي: ندرس كل الخيارات بما فيها إمكانية فرض عقوبات على بوتين

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، إن واشنطن تدرس جميع الخيارات، بما فيها احتمال فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا استمر الوضع في أوكرانيا في... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T21:48+0000

2022-02-22T21:48+0000

2022-02-22T21:50+0000

العالم

روسيا

جمهورية لوغانسك الشعبية

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واشنطن - سبوتنيك. وقال المسؤول، اليوم الثلاثاء، عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على الرئيس الروسي: "فيما يتعلق بالرئيس الروسي، سأكرر فقط ما قاله بايدن إن كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة".وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق اليوم، عن الدفعة الأولى من العقوبات ضد روسيا بسبب ما قال إنه "بداية غزو لأوكرانيا"، وتعهد بفرض عقوبات أشد "إذا واصلت روسيا عدوانها، وتشمل العقوبات بنك روسيا العسكري"، على حد وصفه.وأشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وبصفة خاصة خلال الفترة الأخيرة، التي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.وأكد الرئيس الروسي، في تعليقه على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس، أن موسكو ستفي بالتزاماتها إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن "اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة"، مضيفا: "لقد اعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".وتابع: "لم يكن من السهل التوصل إلى حل وسط بشأن اتفاقيات مينسك وكانت مسارا واقعيا نحو تسوية بالوسائل السلمية"، مضيفا: "اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك يعني الاعتراف بجميع الوثائق بما في ذلك الدستور الذي يشير إلى حدود الجمهوريتين".

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