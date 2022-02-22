https://arabic.sputniknews.com/20220222/مسؤول-بحريني-الموساد-الإسرائيلي-موجود-في-بلادنا-1058986200.html

مسؤول بحريني: الموساد الإسرائيلي موجود في بلادنا

مسؤول بحريني: الموساد الإسرائيلي موجود في بلادنا

كشف مسؤول بارز في وزارة الخارجية البحرينية، عن أن "المخابرات الإسرائيلية تنشط في بلاده". 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T09:49+0000

2022-02-22T09:49+0000

2022-02-22T09:49+0000

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية، في نقاش مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن "هناك تعاون استخباراتي بين البحرين وإسرائيل، فالموساد موجود في البحرين والمنطقة"، حسب موقع والاه الإسرائيلي.وأضاف آل خليفة: "إذا كان هذا التعاون الأمني بين البحرين وإسرائيل سيعني المزيد من الاستقرار والأمن، فليكن ذلك، وإذا كان سيعني إنقاذ حياة الأبرياء، فليكن ذلك. ولهذا فإن زيارات رئيس الموساد إلى البحرين، كانت تعلن عبر وكالة الأنباء البحرينية".وتابع: "اُستقبل رئيس الموساد من قبل نظيره البحريني، ولذا فإننا نؤمن بأن التعاون الأمني والاستخباراتي هو جزء من الشراكة المستمرة بين البحرين وإسرائيل، وسيتواصل هذا الأمر".وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأسبوع الماضي، بزيارة دولة البحرين في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيل، والتي تعد مع الإمارات أول دولتان خليجيتان تطبعان علاقاتهما مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر 2020.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وقع مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي، اتفاقية لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد "وقع غانتس اتفاقية أمنية مع نظيره البحريني تسمح بالتعاون وتعزيز التحالف الاستراتيجي مع الدول العربية في الشرق الأوسط، على خلفية التهديد الإيراني".ونقلت الهيئة عن غانتس قوله، إن الاتفاقية "ستسمح بتعميق التعاون وستعزز أمن البلدين".والتقى غانتس، بملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في قصره، وكذلك بولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، وأيضا بالقائد العام للقوات المسلحة خليفة بن أحمد آل خليفة ووزير الدفاع البحريني عبد الله بن حسن النعيمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220216/وزير-خارجية-البحرين-يكشف-موعد-زيارة-ولي-العهد-إلى-إسرائيل-1058676706.html

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