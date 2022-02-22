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https://arabic.sputniknews.com/20220222/مستشار-ترامب-يحث-بايدن-على-وضع-خطة-لحكومة-أوكرانية-في-المنفى-1059014190.html
مستشار ترامب يحث بايدن على وضع خطة لحكومة أوكرانية في المنفى
مستشار ترامب يحث بايدن على وضع خطة لحكومة أوكرانية في المنفى
حث روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإدارة الأمريكية الحالية على وضع خطة للتعاون مع حكومة أوكرانية في المنفى، في حال... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T17:40+0000
2022-02-22T17:40+0000
أخبار أوكرانيا
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ونقل الموقع عن مستشار الأمن القومي لترامب، أنه لا يرى "أي وضع" يمكن أن يظل فيه زيلينسكي في السلطة إذا "غزت" روسيا كييف.كما حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على عدم الاعتراف بأي "حكومة روسية عميلة" في أوكرانيا، على حد تعبيره.ويعتقد المستشار السابق أنه في حال حدوث تطور من هذا القبيل ينبغي اتخاذ خطوات للحفاظ على مقعد أوكرانيا في المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى الوصول للأصول والمؤسسات الدبلوماسية الأوكرانية.وينبغي أن تتعامل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع الحكومة الأوكرانية في المنفى فقط، بحسب أوبراين.ورأى أن الحكومة الأوكرانية يمكن أن تقيم مكتبا لها في لندن ووارسو أو أي عاصمة أوروبية صديقة ومن المرجح أن تعتمد على المساعدات الأجنبية، وفقا لأوبراين.وأضاف أن الغرب ينبغي أن يدعم المتمردين المعارضين لروسيا من داخل أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/البيت-الأبيض-واشنطن-تعتبر-إجراءات-روسيا-الأخيرة-ضد-أوكرانيا-بداية-غزو-1059001696.html
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أخبار أوكرانيا

مستشار ترامب يحث بايدن على وضع خطة لحكومة أوكرانية في المنفى

17:40 GMT 22.02.2022
© AFP 2022 / FREDRIK PERSSONروبرت أوبراين مستشارا جديدا للأمن القومي الأميركي، أغسطس 2019 - صورة أرشيفية
روبرت أوبراين مستشارا جديدا للأمن القومي الأميركي، أغسطس 2019 - صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© AFP 2022 / FREDRIK PERSSON
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حث روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإدارة الأمريكية الحالية على وضع خطة للتعاون مع حكومة أوكرانية في المنفى، في حال تمت الإطاحة بالرئيس فلاديمير زيلينسكي من قبل "القوات الروسية"، بحسب موقع "إكسيوز".
ونقل الموقع عن مستشار الأمن القومي لترامب، أنه لا يرى "أي وضع" يمكن أن يظل فيه زيلينسكي في السلطة إذا "غزت" روسيا كييف.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
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البيت الأبيض: واشنطن تعتبر إجراءات روسيا الأخيرة ضد أوكرانيا "بداية غزو"
14:26 GMT
كما حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على عدم الاعتراف بأي "حكومة روسية عميلة" في أوكرانيا، على حد تعبيره.
ويعتقد المستشار السابق أنه في حال حدوث تطور من هذا القبيل ينبغي اتخاذ خطوات للحفاظ على مقعد أوكرانيا في المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى الوصول للأصول والمؤسسات الدبلوماسية الأوكرانية.
وينبغي أن تتعامل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع الحكومة الأوكرانية في المنفى فقط، بحسب أوبراين.
ورأى أن الحكومة الأوكرانية يمكن أن تقيم مكتبا لها في لندن ووارسو أو أي عاصمة أوروبية صديقة ومن المرجح أن تعتمد على المساعدات الأجنبية، وفقا لأوبراين.
وأضاف أن الغرب ينبغي أن يدعم المتمردين المعارضين لروسيا من داخل أوكرانيا.
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