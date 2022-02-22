https://arabic.sputniknews.com/20220222/مسلح-يحتجز-رهائن-داخل-متجر-في-هولندا-1059020665.html
مسلح يحتجز رهائن داخل متجر في هولندا
مسلح يحتجز رهائن داخل متجر في هولندا
قالت الشرطة الشرطة الهولندية إنها تطوق متجرا يوجد به مسلح يحتجز رهائن في العاصمة. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T19:44+0000
2022-02-22T19:44+0000
2022-02-22T19:55+0000
العالم
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وأظهرت لقطات فيديو متداولة، شخصا مسلحا، قالت إنه يحتجز رهائن داخل متجر "أبل" في العاصمة الهولندية أمستردام.وخلال الفيديو المتداول ظهر رجل مسلح وهو يمسك بآخر من داخل المتجر ثم يصطحبه بعيدا عن النافذة.ويظهر مقطع فيديو آخر لقاطات من خارج المتجر تظهر انتشار رجال الشرطة في المكان، بينما يقوم أحدهم بارتداء عتاده العسكري استعدادا للسيطرة على الوضع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مسلح يحتجز رهائن داخل متجر في هولندا
19:44 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 19:55 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت الشرطة الشرطة الهولندية إنها تطوق متجرا يوجد به مسلح يحتجز رهائن في العاصمة.
وأظهرت لقطات فيديو متداولة، شخصا مسلحا، قالت إنه يحتجز رهائن داخل متجر "أبل" في العاصمة الهولندية أمستردام.
وخلال الفيديو المتداول ظهر رجل مسلح وهو يمسك بآخر من داخل المتجر ثم يصطحبه بعيدا عن النافذة.
ويظهر مقطع فيديو آخر لقاطات من خارج المتجر تظهر انتشار رجال الشرطة في المكان، بينما يقوم أحدهم بارتداء عتاده العسكري استعدادا للسيطرة على الوضع.