https://arabic.sputniknews.com/20220222/مشروبات-يجب-ألا-يتناولها-مرضى-القولون-العصبي-1059020502.html

مشروبات يجب ألا يتناولها مرضى القولون العصبي

مشروبات يجب ألا يتناولها مرضى القولون العصبي

يلجأ البعض إلى أدوية معينة لعلاج اضطرابات القولون العصبي التي ينتج عنها أعراض صحية غير مريحة، تؤرق من يعاني منها في حياته اليومية. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

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لكن علاج مشاكل القولون العصبي يجب ألا يقتصر على الأدوية، وإنما يجب أن يشمل اتباع نظام غذائي يخلو من بعض الأطعمة التي تؤدي إلى تهيجه، وفقا لتقرير نشره موقع "فيري ويل هيلث".المشروبات المعلبةتتسبب المشروبات المعلبة في تفاقم مشاكل القولون العصبي لأنها تحتوي على مواد تؤدي إلى تهيجه ومنها سكر الفركتوز.المشروبات الغازيةإذا كنت تعاني من مشاكل في القولون العصبي فيجب عليك عدم شرب المشروبات الغازية بكثرة لأنها تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتراكم داخل المعدة ويتسبب في تكون الغازات في البطن وما يتبعها من اضطرابات مزعجة.الصودا الخالية من السكرياترغم أنها خالية من السكريات وتمثل بديلا صحيا للمشروبات الغازية، إلا أن هناك أبحاثا تشير إلى أنها تتسبب في تهيج القولون العصبي بدرجات مختلفة.العصائر المصنوعة من الخضرواتإذا كانت عصائر الخضروات تحتوي على الثوم أو يدخل في تحضيرها فإن ذلك يجعلها مصدرا لمشاكل القولون العصبي، التي تتطور إلى حدوث عسر هضم وانتفاخات وآلام في منطقة البطن.الشاي والقهوةيمكن أن يتسبب الإكثار من شرب المنبهات مثل الشاي والقهوة في اضطرابات القولون العصبي لاحتوائهما على مادة الكافيين، التي تؤدي إلى تهيجه.الألبان الطبيعيةتحتوي الألبان الطبيعية على سكر اللاكتوز، الذي يعد من المواد التي تتسبب في تهيج القولون العصبي، ولهذا السبب يكون من الأفضل البحث عن بدائل مناسبة لها.

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منوعات, الصحة