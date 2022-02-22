https://arabic.sputniknews.com/20220222/مصر-العثور-على-كنوز-أسفل-قصر-تاريخي-مهدوم-بالأقصر-1059019906.html
مصر.. العثور على كنوز أسفل قصر تاريخي مهدوم بالأقصر
مصر.. العثور على كنوز أسفل قصر تاريخي مهدوم بالأقصر
أعلن مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، عن اكتشاف "كنوز" أسفل قصر "آندراوس" المهدوم بمحافظة الأقصر جنوبي البلاد. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T19:39+0000
2022-02-22T19:39+0000
2022-02-22T19:39+0000
أخبار مصر الآن
العثور على آثار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050755748_0:296:768:728_1920x0_80_0_0_7bd604d7b059853208b6dc20d31cb6c4.jpg
وقال وزيري، إن عمليات البحث والتنقيب أسفل القصر الذي هدمته الحكومة قبل أشهر أسفرت عن العثور على بقايا معبد روماني وشواهد لمنازل.وأوضح أنه تم العثور كذلك على قطع أثرية تعود لعصور مختلفة وعدد من "الأمفورات والمسارج" ترجع إلى العصر البيزنطي، بحسب موقع "مصراوي".وفي وقت سابق عثرت البعثة الأثرية التي تعمل في منطقة القصر على عملات برونزية رومانية، وجزء من جدار يعود إلى العصر الروماني ومخزن قديم، بالإضافة إلى عدد آخر من الأيقونات تعود لحقب تاريخية مختلفة.وكانت عملية إزالة قصر توفيق باشا آندراوس من هذه المنطقة تسبب في إثارة جدل واسع على خلفية القيمة التاريخية لهذا القصر.وكان قصر توفيق باشا أندراوس الذي كان عضوا بمجلس النواب المصري قد أنشئ في عام 1897.وكان القصر الذي حظي بقيمة تاريخية نادرة، يحتوي على مجموعة من القطع الأثرية التي نقلت إلى المخازن الأثرية في الأقصر قبل نحو 20 عاما.ويشير مؤرخون إلى أن توفيق أندراوس استضاف في قصره عددا من الرموز التاريخية، من بينهم الزعيم الوطني المصري الراحل سعد زغلول.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/زاهي-حواس-نسعى-لاستعادة-آثار-مصرية-مسروقة-من-الخارج-منها-رأس-نفرتيتي-1058653230.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050755748_0:224:768:800_1920x0_80_0_0_dfe7218f940c8da40a48545f882ef238.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, العثور على آثار
مصر.. العثور على كنوز أسفل قصر تاريخي مهدوم بالأقصر
تابعنا عبر
أعلن مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، عن اكتشاف "كنوز" أسفل قصر "آندراوس" المهدوم بمحافظة الأقصر جنوبي البلاد.
وقال وزيري، إن عمليات البحث والتنقيب
أسفل القصر الذي هدمته الحكومة قبل أشهر أسفرت عن العثور على بقايا معبد روماني وشواهد لمنازل.
وأوضح أنه تم العثور كذلك على قطع أثرية تعود لعصور مختلفة وعدد من "الأمفورات والمسارج" ترجع إلى العصر البيزنطي، بحسب موقع "مصراوي"
.
وفي وقت سابق عثرت البعثة الأثرية التي تعمل في منطقة القصر على عملات برونزية رومانية، وجزء من جدار يعود إلى العصر الروماني ومخزن قديم، بالإضافة إلى عدد آخر من الأيقونات تعود لحقب تاريخية مختلفة.
وكانت عملية إزالة قصر توفيق باشا آندراوس من هذه المنطقة تسبب في إثارة جدل واسع على خلفية القيمة التاريخية لهذا القصر.
وكان قصر توفيق باشا أندراوس الذي كان عضوا بمجلس النواب المصري قد أنشئ في عام 1897.
وكان القصر الذي حظي بقيمة تاريخية نادرة، يحتوي على مجموعة من القطع الأثرية التي نقلت إلى المخازن الأثرية في الأقصر قبل نحو 20 عاما.
ويشير مؤرخون إلى أن توفيق أندراوس استضاف في قصره عددا من الرموز التاريخية، من بينهم الزعيم الوطني المصري الراحل سعد زغلول.