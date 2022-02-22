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مصر.. العثور على كنوز أسفل قصر تاريخي مهدوم بالأقصر
مصر.. العثور على كنوز أسفل قصر تاريخي مهدوم بالأقصر
أعلن مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، عن اكتشاف "كنوز" أسفل قصر "آندراوس" المهدوم بمحافظة الأقصر جنوبي البلاد. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T19:39+0000
2022-02-22T19:39+0000
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العثور على آثار
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وقال وزيري، إن عمليات البحث والتنقيب أسفل القصر الذي هدمته الحكومة قبل أشهر أسفرت عن العثور على بقايا معبد روماني وشواهد لمنازل.وأوضح أنه تم العثور كذلك على قطع أثرية تعود لعصور مختلفة وعدد من "الأمفورات والمسارج" ترجع إلى العصر البيزنطي، بحسب موقع "مصراوي".وفي وقت سابق عثرت البعثة الأثرية التي تعمل في منطقة القصر على عملات برونزية رومانية، وجزء من جدار يعود إلى العصر الروماني ومخزن قديم، بالإضافة إلى عدد آخر من الأيقونات تعود لحقب تاريخية مختلفة.وكانت عملية إزالة قصر توفيق باشا آندراوس من هذه المنطقة تسبب في إثارة جدل واسع على خلفية القيمة التاريخية لهذا القصر.وكان قصر توفيق باشا أندراوس الذي كان عضوا بمجلس النواب المصري قد أنشئ في عام 1897.وكان القصر الذي حظي بقيمة تاريخية نادرة، يحتوي على مجموعة من القطع الأثرية التي نقلت إلى المخازن الأثرية في الأقصر قبل نحو 20 عاما.ويشير مؤرخون إلى أن توفيق أندراوس استضاف في قصره عددا من الرموز التاريخية، من بينهم الزعيم الوطني المصري الراحل سعد زغلول.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/زاهي-حواس-نسعى-لاستعادة-آثار-مصرية-مسروقة-من-الخارج-منها-رأس-نفرتيتي-1058653230.html
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أخبار مصر الآن, العثور على آثار

مصر.. العثور على كنوز أسفل قصر تاريخي مهدوم بالأقصر

19:39 GMT 22.02.2022
© Photo / Salah Elmasekhترميم آثار فرعونية، الأقصر، مصر
ترميم آثار فرعونية، الأقصر، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Photo / Salah Elmasekh
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أعلن مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، عن اكتشاف "كنوز" أسفل قصر "آندراوس" المهدوم بمحافظة الأقصر جنوبي البلاد.
وقال وزيري، إن عمليات البحث والتنقيب أسفل القصر الذي هدمته الحكومة قبل أشهر أسفرت عن العثور على بقايا معبد روماني وشواهد لمنازل.
عالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، يقف أمام تمثال أبو الهول، الجيزة، القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
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15 فبراير, 13:26 GMT
وأوضح أنه تم العثور كذلك على قطع أثرية تعود لعصور مختلفة وعدد من "الأمفورات والمسارج" ترجع إلى العصر البيزنطي، بحسب موقع "مصراوي".
وفي وقت سابق عثرت البعثة الأثرية التي تعمل في منطقة القصر على عملات برونزية رومانية، وجزء من جدار يعود إلى العصر الروماني ومخزن قديم، بالإضافة إلى عدد آخر من الأيقونات تعود لحقب تاريخية مختلفة.
وكانت عملية إزالة قصر توفيق باشا آندراوس من هذه المنطقة تسبب في إثارة جدل واسع على خلفية القيمة التاريخية لهذا القصر.
وكان قصر توفيق باشا أندراوس الذي كان عضوا بمجلس النواب المصري قد أنشئ في عام 1897.
وكان القصر الذي حظي بقيمة تاريخية نادرة، يحتوي على مجموعة من القطع الأثرية التي نقلت إلى المخازن الأثرية في الأقصر قبل نحو 20 عاما.
ويشير مؤرخون إلى أن توفيق أندراوس استضاف في قصره عددا من الرموز التاريخية، من بينهم الزعيم الوطني المصري الراحل سعد زغلول.
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