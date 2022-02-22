https://arabic.sputniknews.com/20220222/مصر-تحدد-عدد-الجماهير-الحاضرة-مباراة-السنغال-1058997062.html
مصر تحدد عدد الجماهير الحاضرة مباراة السنغال
مصر تحدد عدد الجماهير الحاضرة مباراة السنغال
حددت مصر رسميا، اليوم الثلاثاء، عدد الجمهور الذي سيحضر المباراة المقامة بين المنتخب المصري لكرة القدم ونظيره السنغالي في استاد القاهرة الدولي، ضمن التصفيات... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
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وتمت الموافقة على حضور 60 ألف مشجع المباراة، المقامة في يوم 25 مارس/ آذار المقبل، وذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقده وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.وتضمن اجتماع اليوم مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير، وكذلك التأمين الخارجي والداخلي لملعب المباراة والمدرجات.ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد طرح تذاكر مباراة مصر والسنغال وأسعارها، وذلك بعد عقد عدة اجتماعات خلال الأيام المقبلة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة المصرية.وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وافق على تعديل موعد مباراتي المنتخب المصري ونظيره السنغالي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، لتصبح مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة 25 مارس 2022، ومباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء 29 مارس 2022.يشار إلى أن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، كان قد حدد موعد انطلاق معسكر الفراعنة يوم 20 مارس المقبل، استعدادا لمباراتي السنغال، ضمن منافسات جولتى الحسم من عمر التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 فى قطر.وكان عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية، قد أعلن أن البرتغالي كيروش طلب خوض الفرق غير المشاركة ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية مباريات قوية قبل انطلاق معسكر المنتخب لمباراتي السنغال.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/محمد-صلاح-يتوعد-السنغال-بعد-الهزيمة-في-كأس-الأمم-الأفريقية-فيديو-1058152022.html
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مصر, أخبار مصر الآن, السنغال, بطولة كأس العالم 2022, مجتمع, رياضة
مصر تحدد عدد الجماهير الحاضرة مباراة السنغال
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حددت مصر رسميا، اليوم الثلاثاء، عدد الجمهور الذي سيحضر المباراة المقامة بين المنتخب المصري لكرة القدم ونظيره السنغالي في استاد القاهرة الدولي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2020 في قطر.
وتمت الموافقة على حضور 60 ألف مشجع المباراة، المقامة في يوم 25 مارس/ آذار المقبل، وذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقده وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة.
وتضمن اجتماع اليوم مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير، وكذلك التأمين الخارجي والداخلي لملعب المباراة والمدرجات.
ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد طرح تذاكر مباراة مصر والسنغال وأسعارها، وذلك بعد عقد عدة اجتماعات خلال الأيام المقبلة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة المصرية.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وافق على تعديل موعد مباراتي المنتخب المصري ونظيره السنغالي
في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، لتصبح مباراة الذهاب (مصر) يوم الجمعة 25 مارس 2022، ومباراة العودة (السنغال) يوم الثلاثاء 29 مارس 2022.
يشار إلى أن كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، كان قد حدد موعد انطلاق معسكر الفراعنة يوم 20 مارس المقبل، استعدادا لمباراتي السنغال، ضمن منافسات جولتى الحسم من عمر التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 فى قطر.
وكان عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة
ورابطة الأندية المصرية، قد أعلن أن البرتغالي كيروش طلب خوض الفرق غير المشاركة ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية مباريات قوية قبل انطلاق معسكر المنتخب لمباراتي السنغال.