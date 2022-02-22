https://arabic.sputniknews.com/20220222/مع-انطلاق-قمة-منتدى-الغاز-في-قطر-ما-مستقبل-امدادات-الغاز-العالمية-1059001236.html

مع انطلاق قمة منتدى الغاز في قطر.. ما مستقبل امدادات الغاز العالمية

مع انطلاق قمة منتدى الغاز في قطر.. ما مستقبل امدادات الغاز العالمية

انطلقت في العاصمة القطرية، الدوحة، فعاليات النسخة السادسة من قمة رؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، وهي القمة التي تكتسب أهمية إضافية وسط تصاعد... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T14:17+0000

2022-02-22T14:17+0000

2022-02-22T14:57+0000

راديو

مساحة حرة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058999056_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_ae364370160c39a0bbe9172305cab00a.png

مع انطلاق قمة منتدى الغاز في قطر.. ما مستقبل امدادات الغاز العالمية مع انطلاق قمة منتدى الغاز في قطر.. ما مستقبل امدادات الغاز العالمية

وتنعقد القمة هذا العام تحت عنوان "الغاز الطبيعي: تشكيل مستقبل الطاقة"، ومن أبرز المشاركين في قمة هذا العام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والجزائري عبد المجيد تبون، إلى جانب وزراء الطاقة من الدول الأعضاء في المنتدى، ويضم المنتدى 11 دولة أعضاء، و7 دول بصفة مراقب.وتعليقا على هذا الموضوع، قال خبير الشئون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور، بيير عازار، إن توقيت عقد المنتدى يدل على أبعاده السياسية ولكن تحت عنوان مورد طبيعي وهو الغاز، مؤكدا أنه بالرغم من أن قطر تملك مقدرة كبيرة على تصدير الغاز، إلا أنه لا يمكنها أن تصدر الغاز بشكل بري لأوروبا كما تفعل روسيا، مبينا أنه إذا أرادت أوروبا تنويع مصادر الغاز من باب الضغط السياسي فسوف تفشل وإذا أرادت ذلك من باب المنافسة في الأسعار فلا يمكنها أن تحصل على أسعار أفضل من التي توفرها لها موسكو.وأضاف أن قطر لا تستطيع أن تقوم بذلك منفردة، لأنها مرتبطة بعقود طويلة الأجل مع دول آسيا، معربا عن اعتقاده أن الضغوط على روسيا من قبل الغرب والولايات المتحدة ستكون لفترة زمنية قصيرة لأنهما الأكثر تضررا.من جهته أستاذ الاقتصاد بجامعة البصرة، نبيل المرسومي، إن" قمة منتدى الدول المصدرة للغاز تهدف لتنسيق سياسات الطاقة وتطويرها خاصة مع التطورات الحاصلة في شرق أوروبا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية والمخاوف الأوروبية من احتمالية انقطاع الغاز الروسي ويبدو أن الغاز الأمريكي غير قادر على أن يحل محل الروسي"، مضيفا إلى أهمية الحضور العراقي لهذا المؤتمر حيث تسعى بغداد للحصول على الغاز القطري بسبب المشاكل التي تقابلها في توريد الغاز الايراني الأمر الذي ولد لديه أزمة كهرباء كبيرة.للمزيد تابعوا برنامج "مساحة حرة"إعداد وتقديم: دعاء ثابت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, مساحة حرة, аудио