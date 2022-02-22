https://arabic.sputniknews.com/20220222/ملك-السعودية-يوجه-رسالة-لشعبه-بمناسبة-الاحتفال-بـيوم-التأسيس-1059008173.html

ملك السعودية يوجه رسالة لشعبه بمناسبة الاحتفال بـ"يوم التأسيس"

ملك السعودية يوجه رسالة لشعبه بمناسبة الاحتفال بـ"يوم التأسيس"

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي، رسالة لشعبه بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية والذي يوافق اليوم الثلاثاء 22... 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T16:03+0000

2022-02-22T16:03+0000

2022-02-22T16:03+0000

السعودية

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/17/1047287530_0:239:2500:1645_1920x0_80_0_0_e46e87e54eb6a79f0a64df90a9da81c4.jpg

وكتب الملك سلمان في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نعتزّ بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في عام 1139هـ (1727م)".وأضاف "منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل".وأتم قائلا "الحمد لله على كل النعم".وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الشهر الماضي، أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة.وبحسب الأمر الملكي "يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".واختيار هذا اليوم تحديدا يعود إلى الشهر الذي أعلن فيه الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون تأسيس الدولة السعودية الأولى، تحديدا في منتصف عام 1139هـ الذي يوافق شهر فبراير من عام 1727م، وهي الدولة التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، واتخذت من الدرعية عاصمة لها، وكانت تسمى هذه الدولة بـ"إمارة الدرعية".انتهت الدولة السعودية الأولى عام 1818 نتيجة للحملات التي أرسلتها الدولة العثمانية عن طريق واليها في مصر، والتي كان آخرها حملة إبراهيم باشا التي تمكنت من هدم الدرعية وتدمير العديد من البلدان في مناطق الدولة السعودية الأولى في أنحاء الجزيرة العربية.وحكم هذه الدولة أربعة حكام وكان الحاكم عليها يلقب بـ"الإمام" وليس الملك.في المقابل، يشير اليوم الوطني للمملكة الذي يوافق 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، إلى اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم "المملكة العربية السعودية" في شهر جمادى الأول عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 1932م، أي قبل نحو 9 عقود، وذلك بعد جهود استمرت نحو 3 عقود من بداية تأسيسه للدولة السعودية الثالثة عام 1902م.

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي