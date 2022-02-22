عربي
بوتين: اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة لقد اعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
https://arabic.sputniknews.com/20220222/ملك-السعودية-يوجه-رسالة-لشعبه-بمناسبة-الاحتفال-بـيوم-التأسيس-1059008173.html
ملك السعودية يوجه رسالة لشعبه بمناسبة الاحتفال بـ"يوم التأسيس"
ملك السعودية يوجه رسالة لشعبه بمناسبة الاحتفال بـ"يوم التأسيس"
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي، رسالة لشعبه بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية والذي يوافق اليوم الثلاثاء 22... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T16:03+0000
2022-02-22T16:03+0000
السعودية
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/17/1047287530_0:239:2500:1645_1920x0_80_0_0_e46e87e54eb6a79f0a64df90a9da81c4.jpg
وكتب الملك سلمان في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نعتزّ بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في عام 1139هـ (1727م)".وأضاف "منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل".وأتم قائلا "الحمد لله على كل النعم".وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الشهر الماضي، أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة.وبحسب الأمر الملكي "يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".واختيار هذا اليوم تحديدا يعود إلى الشهر الذي أعلن فيه الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون تأسيس الدولة السعودية الأولى، تحديدا في منتصف عام 1139هـ الذي يوافق شهر فبراير من عام 1727م، وهي الدولة التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، واتخذت من الدرعية عاصمة لها، وكانت تسمى هذه الدولة بـ"إمارة الدرعية".انتهت الدولة السعودية الأولى عام 1818 نتيجة للحملات التي أرسلتها الدولة العثمانية عن طريق واليها في مصر، والتي كان آخرها حملة إبراهيم باشا التي تمكنت من هدم الدرعية وتدمير العديد من البلدان في مناطق الدولة السعودية الأولى في أنحاء الجزيرة العربية.وحكم هذه الدولة أربعة حكام وكان الحاكم عليها يلقب بـ"الإمام" وليس الملك.في المقابل، يشير اليوم الوطني للمملكة الذي يوافق 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، إلى اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم "المملكة العربية السعودية" في شهر جمادى الأول عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 1932م، أي قبل نحو 9 عقود، وذلك بعد جهود استمرت نحو 3 عقود من بداية تأسيسه للدولة السعودية الثالثة عام 1902م.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/17/1047287530_0:4:2500:1879_1920x0_80_0_0_f24c1349fc661b1b901e2263897cd86c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي

ملك السعودية يوجه رسالة لشعبه بمناسبة الاحتفال بـ"يوم التأسيس"

16:03 GMT 22.02.2022
© REUTERS / BANDER ALGALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / BANDER ALGALOUD
تابعنا عبرGoogle news
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي، رسالة لشعبه بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية والذي يوافق اليوم الثلاثاء 22 فبراير/شباط الجاري.
وكتب الملك سلمان في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نعتزّ بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في عام 1139هـ (1727م)".
وأضاف "منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل".
وتابع "احتفاءنا بهذه الذكرى؛ هو احتفاءٌ بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات، والتطلع للمستقبل".
وأتم قائلا "الحمد لله على كل النعم".
وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الشهر الماضي، أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة.
وبحسب الأمر الملكي "يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".
واختيار هذا اليوم تحديدا يعود إلى الشهر الذي أعلن فيه الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون تأسيس الدولة السعودية الأولى، تحديدا في منتصف عام 1139هـ الذي يوافق شهر فبراير من عام 1727م، وهي الدولة التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، واتخذت من الدرعية عاصمة لها، وكانت تسمى هذه الدولة بـ"إمارة الدرعية".
انتهت الدولة السعودية الأولى عام 1818 نتيجة للحملات التي أرسلتها الدولة العثمانية عن طريق واليها في مصر، والتي كان آخرها حملة إبراهيم باشا التي تمكنت من هدم الدرعية وتدمير العديد من البلدان في مناطق الدولة السعودية الأولى في أنحاء الجزيرة العربية.
وحكم هذه الدولة أربعة حكام وكان الحاكم عليها يلقب بـ"الإمام" وليس الملك.
في المقابل، يشير اليوم الوطني للمملكة الذي يوافق 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، إلى اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم "المملكة العربية السعودية" في شهر جمادى الأول عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 1932م، أي قبل نحو 9 عقود، وذلك بعد جهود استمرت نحو 3 عقود من بداية تأسيسه للدولة السعودية الثالثة عام 1902م.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني15:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала