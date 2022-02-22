https://arabic.sputniknews.com/20220222/مليون-و500-ألف-جرعة-من-اللقاحات-هدية-من-الصين-إلى-تونس-1058988651.html
مليون و500 ألف جرعة من اللقاحات.. هدية من الصين إلى تونس
مليون و500 ألف جرعة من اللقاحات.. هدية من الصين إلى تونس
أعلنت وزارة الخارجية، في تونس أن البلاد تتسلم اليوم الثلاثاء، مليونا و500 ألف جرعة من اللقاحات ضد كوفيد-19 في شكل هبة خصصتها دولة الصين لمواصلة دعم تونس في... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T10:38+0000
2022-02-22T10:38+0000
2022-02-22T10:38+0000
أخبار تونس اليوم
فيروس كورونا
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وقالت الوزارة نقلا عن السفير الصيني لدى تونس، إنه سيتم توفير عدد من آلات التنفّس الاصطناعي والأوكسيجين سيقع برمجة تسليمها خلال الفترة القادمة، بحسب وكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء.والتقى وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي في مقر الوزارة أمس الإثنين سفير جمهورية الصّين الشّعبيّة بتونسزهانق جيانقو، وأكد السفير خلال اللقاء أن هذه المُساعدات تتنزّل في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتّعاون العريقة القائمة بين البلدين.ونقل بيان الخارجية التونسية عن السفير الصيني أنه عبّر عن ارتياح بلاده للمستوى الذّي بلغته العلاقات الثّنائيّة على كافة الأصعدة، وتطلّع بلاده لتطويرها في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.وأشاد وزير الخارجية التونسي بـ"الدّعم الهام الذي قدّمته الصّين لتونس في إطار معاضدة جهودها لمكافحة فيروس كورونا وكذلك بتمويل وإنجاز مشاريع تنموية بالبلاد على غرار الأكاديميّة الدّبلوماسية والمركز الشّبابي والرّياضي ببن عروس والمستشفى الجامعي بصفاقس".وتطلع الوزير إلى تشجيع الشّركات الصّينية على الاستثمار في تونس وتوريد البضائع التونسية بما يُسهم في تحقيق التّوزان في المُبادلات التّجارية وخلق مواطن الشّغل.
أخبار تونس اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, فيروس كورونا
مليون و500 ألف جرعة من اللقاحات.. هدية من الصين إلى تونس
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أعلنت وزارة الخارجية، في تونس أن البلاد تتسلم اليوم الثلاثاء، مليونا و500 ألف جرعة من اللقاحات ضد كوفيد-19 في شكل هبة خصصتها دولة الصين لمواصلة دعم تونس في إطار مكافحة جائحة كورونا.
وقالت الوزارة نقلا عن السفير الصيني لدى تونس، إنه سيتم توفير عدد من آلات التنفّس الاصطناعي والأوكسيجين سيقع برمجة تسليمها خلال الفترة القادمة، بحسب وكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء
.
والتقى وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي في مقر الوزارة أمس الإثنين سفير جمهورية الصّين الشّعبيّة بتونسزهانق جيانقو، وأكد السفير خلال اللقاء أن هذه المُساعدات تتنزّل في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتّعاون العريقة القائمة بين البلدين.
ونقل بيان الخارجية التونسية عن السفير الصيني أنه عبّر عن ارتياح بلاده للمستوى الذّي بلغته العلاقات الثّنائيّة على كافة الأصعدة، وتطلّع بلاده لتطويرها في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأشاد وزير الخارجية التونسي بـ"الدّعم الهام الذي قدّمته الصّين لتونس في إطار معاضدة جهودها لمكافحة فيروس كورونا وكذلك بتمويل وإنجاز مشاريع تنموية بالبلاد على غرار الأكاديميّة الدّبلوماسية والمركز الشّبابي والرّياضي ببن عروس والمستشفى الجامعي بصفاقس".
وتطلع الوزير إلى تشجيع الشّركات الصّينية على الاستثمار في تونس وتوريد البضائع التونسية بما يُسهم في تحقيق التّوزان في المُبادلات التّجارية وخلق مواطن الشّغل.