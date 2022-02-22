عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220222/مليون-و500-ألف-جرعة-من-اللقاحات-هدية-من-الصين-إلى-تونس-1058988651.html
مليون و500 ألف جرعة من اللقاحات.. هدية من الصين إلى تونس
مليون و500 ألف جرعة من اللقاحات.. هدية من الصين إلى تونس
أعلنت وزارة الخارجية، في تونس أن البلاد تتسلم اليوم الثلاثاء، مليونا و500 ألف جرعة من اللقاحات ضد كوفيد-19 في شكل هبة خصصتها دولة الصين لمواصلة دعم تونس في... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T10:38+0000
2022-02-22T10:38+0000
أخبار تونس اليوم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/1049847664_73:0:727:368_1920x0_80_0_0_76e227a99d7ff1ef66c5d54f992fad3b.jpg
وقالت الوزارة نقلا عن السفير الصيني لدى تونس، إنه سيتم توفير عدد من آلات التنفّس الاصطناعي والأوكسيجين سيقع برمجة تسليمها خلال الفترة القادمة، بحسب وكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء.والتقى وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي في مقر الوزارة أمس الإثنين سفير جمهورية الصّين الشّعبيّة بتونسزهانق جيانقو، وأكد السفير خلال اللقاء أن هذه المُساعدات تتنزّل في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتّعاون العريقة القائمة بين البلدين.ونقل بيان الخارجية التونسية عن السفير الصيني أنه عبّر عن ارتياح بلاده للمستوى الذّي بلغته العلاقات الثّنائيّة على كافة الأصعدة، وتطلّع بلاده لتطويرها في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.وأشاد وزير الخارجية التونسي بـ"الدّعم الهام الذي قدّمته الصّين لتونس في إطار معاضدة جهودها لمكافحة فيروس كورونا وكذلك بتمويل وإنجاز مشاريع تنموية بالبلاد على غرار الأكاديميّة الدّبلوماسية والمركز الشّبابي والرّياضي ببن عروس والمستشفى الجامعي بصفاقس".وتطلع الوزير إلى تشجيع الشّركات الصّينية على الاستثمار في تونس وتوريد البضائع التونسية بما يُسهم في تحقيق التّوزان في المُبادلات التّجارية وخلق مواطن الشّغل.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/1049847664_154:0:645:368_1920x0_80_0_0_3ed2fd6556460ef23a1f3d508fd4ee39.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, فيروس كورونا

مليون و500 ألف جرعة من اللقاحات.. هدية من الصين إلى تونس

10:38 GMT 22.02.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIRإقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا
إقبال مكثف من الشباب في تونس للتطعيم ضد كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Sputnik . MARIAM GEDIR
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت وزارة الخارجية، في تونس أن البلاد تتسلم اليوم الثلاثاء، مليونا و500 ألف جرعة من اللقاحات ضد كوفيد-19 في شكل هبة خصصتها دولة الصين لمواصلة دعم تونس في إطار مكافحة جائحة كورونا.
وقالت الوزارة نقلا عن السفير الصيني لدى تونس، إنه سيتم توفير عدد من آلات التنفّس الاصطناعي والأوكسيجين سيقع برمجة تسليمها خلال الفترة القادمة، بحسب وكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء.
والتقى وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي في مقر الوزارة أمس الإثنين سفير جمهورية الصّين الشّعبيّة بتونسزهانق جيانقو، وأكد السفير خلال اللقاء أن هذه المُساعدات تتنزّل في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتّعاون العريقة القائمة بين البلدين.
ونقل بيان الخارجية التونسية عن السفير الصيني أنه عبّر عن ارتياح بلاده للمستوى الذّي بلغته العلاقات الثّنائيّة على كافة الأصعدة، وتطلّع بلاده لتطويرها في المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأشاد وزير الخارجية التونسي بـ"الدّعم الهام الذي قدّمته الصّين لتونس في إطار معاضدة جهودها لمكافحة فيروس كورونا وكذلك بتمويل وإنجاز مشاريع تنموية بالبلاد على غرار الأكاديميّة الدّبلوماسية والمركز الشّبابي والرّياضي ببن عروس والمستشفى الجامعي بصفاقس".
وتطلع الوزير إلى تشجيع الشّركات الصّينية على الاستثمار في تونس وتوريد البضائع التونسية بما يُسهم في تحقيق التّوزان في المُبادلات التّجارية وخلق مواطن الشّغل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала