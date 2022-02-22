https://arabic.sputniknews.com/20220222/مواجهة-مع-أضخم-سمكة-قرش-مفترسة-في-العالم-تنتهي-بجائزة-أفضل-صورة-الشريرة-المحبوبة-1058985631.html
مواجهة مع أضخم سمكة قرش مفترسة في العالم تنتهي بجائزة "أفضل صورة"... "الشريرة المحبوبة"
مواجهة مع أضخم سمكة قرش مفترسة في العالم تنتهي بجائزة "أفضل صورة"... "الشريرة المحبوبة"
انتهت مواجهة مصور فوتوغرافي مع سمكة قرش بيضاء ضخمة يبلغ طولها 3.5 أمتار في جنوب أستراليا بالفوز بجائزة "أفضل مصور بريطاني تحت الماء لعام 2022". 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T09:45+0000
2022-02-22T09:45+0000
2022-02-22T09:46+0000
مجتمع
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ونشر المصور، ماتي سميث، صورة مواجهته لسمكة القرش عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، لتحظى بإعجاب العديد من متابعيه.وعن كواليس التقاطه الصورة الفائزة، أشار سميث في تصريحات لـ موقع "سي إن إن" إلى أنه التقطها بواسطة تقنية "Over Under Photography"، والتي تسمح بالتقاط صورة نصفها فوق سطح الماء ونصفها تحت المياه.ولكي يحمي نفسه من أي هجمة مفاجئة من سمكة القرش أثناء اقترابه منها، فقد صمم عمودا خاصا من الكربون والألمنيوم ساعده على تركيب كاميرته من أجل وضعها في الماء، وتم تشغيلها بواسطة مشغل عن بعد.وأكد المصور ماتي سميث أن ما ساعده على التقط الصورة هو أن سمكة القرش كانت هادئة تماما، وكانت تظهر سلوكا فضوليا وغير عدواني، على عكس أسماك القرش الأخرى التي كانت متواجدة في المكان، وتظهر القليل من السلوك العدواني.كما لفت إلى أن سلوك سمكة القرش شجع رغبته في تقديم فكرة مغايرة لسمكة القرش المخيفة، وهو ما جعل معظم الناس يعقتدون أن الصورة تبدو لطيفة بطريقة مضحكة، وهي مهمة صعبة بالنسبة إلى سمكة القرش البيضاء الكبيرة"، بحسب قوله.ووصف المصور ماتي سميث سمكة القرش البيضاء الكبيرة صاحبة الصورة بأنها "الشريرة المحبوبة".
https://arabic.sputniknews.com/20220217/أستراليا-تغلق-شواطئ-بسيدني-بعد-مقتل-شخص-في-هجوم-لسمكة-قرش-فيديو-1058726875.html
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مجتمع, منوعات
مواجهة مع أضخم سمكة قرش مفترسة في العالم تنتهي بجائزة "أفضل صورة"... "الشريرة المحبوبة"
09:45 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 09:46 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
انتهت مواجهة مصور فوتوغرافي مع سمكة قرش بيضاء ضخمة يبلغ طولها 3.5 أمتار في جنوب أستراليا بالفوز بجائزة "أفضل مصور بريطاني تحت الماء لعام 2022".
ونشر المصور، ماتي سميث، صورة مواجهته لسمكة القرش عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، لتحظى بإعجاب العديد من متابعيه.
وعن كواليس التقاطه الصورة الفائزة، أشار سميث في تصريحات لـ موقع "سي إن إن"
إلى أنه التقطها بواسطة تقنية "Over Under Photography"، والتي تسمح بالتقاط صورة نصفها فوق سطح الماء ونصفها تحت المياه.
ولكي يحمي نفسه من أي هجمة مفاجئة من سمكة القرش أثناء اقترابه منها، فقد صمم عمودا خاصا من الكربون والألمنيوم ساعده على تركيب كاميرته من أجل وضعها في الماء، وتم تشغيلها بواسطة مشغل عن بعد.
وأكد المصور ماتي سميث أن ما ساعده على التقط الصورة هو أن سمكة القرش كانت هادئة تماما، وكانت تظهر سلوكا فضوليا وغير عدواني، على عكس أسماك القرش الأخرى التي كانت متواجدة في المكان، وتظهر القليل من السلوك العدواني.
كما لفت إلى أن سلوك سمكة القرش شجع رغبته في تقديم فكرة مغايرة لسمكة القرش المخيفة، وهو ما جعل معظم الناس يعقتدون أن الصورة تبدو لطيفة بطريقة مضحكة، وهي مهمة صعبة بالنسبة إلى سمكة القرش البيضاء الكبيرة"، بحسب قوله.
ووصف المصور ماتي سميث سمكة القرش البيضاء الكبيرة صاحبة الصورة بأنها "الشريرة المحبوبة".